Втікала від бойні. Свиня вистрибнула з вантажівки й налякала водіїв на шосе (фото)

Схвильовані користувачі мережі переймаються за долю тварини, але працівники служби порятунку розводять руками.

Водії на шосе в Онтаріо, що у Канаді, несподівано помітили на шосе заблукалу свиню. Тварина, ймовірно, випала з вантажівки. Вона не могла знайти собі місця й тинялася дорогою, оминаючи автомобілі, що проїжджали повз. Про цю дивну історію написала місцева служба порятунку тварин Ground Search and Rescue KW на своїй сторінці у Facebook.

Співзасновниця цієї організації Кетрін Бертеншоу заявила, що перші дзвінки від стурбованих очевидців вона почала отримувати близько 15:00 у вівторок, 28 листопада.

"Пам’ятаю, як вони мені зателефонували і повідомили, що бачать свиню посеред дороги. Я перепитала: "Вибачте, що?", – згадує той день Бертеншоу.

Жінка в ту ж мить проінформувала всі відповідні служби, зокрема викликала правоохоронців з Онтаріо та зателефонувала у міністерство транспорту.

У коментарях під дописом Ground Search and Rescue KW схвильовані користувачі мережі дуже переймаються за долю свині.

"Просто вона не хоче стати беконом! Не змушуйте її повертатися на вантажівку!", "Бідолаха, пережила такий стрес!", "Жах, то ж вона відчайдушно намагалася втекти від бойні", "Сподіваюся, вона тепер у безпеці", "Що це взагалі відбувається, святий Ісусе?" – пишуть вони.

Допис Ground Search and Rescue KW у Facebook Фото: facebook.com/GroundSearchandRescueKW

Зрештою, представники Ground Search and Rescue KW повідомили, що цю критичну ситуацію вдалося владнати й в результаті ніхто не постраждав.

"Ми любимо тварин і дбаємо про їхній добробут. Але ми, на жаль, не могли допомогти на місці події й не маємо права втручатися у справи, пов’язані з поліцією. Наразі відомо, що свиню помістили назад у вантажівку й відвезли у місце призначення. Будь ласка, будьте обережні за кермом", – вказується у дописі.

Свиня на шосе в Канаді Фото: facebook.com/GroundSearchandRescueKW

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