$48 за Nutella: канадка розповіла про астрономічні ціни на продукти в Арктиці (фото)

За статистикою, 2019 року сім'ї з чотирьох осіб у Північних територіях Канади доводилося витрачати близько 1680 доларів на їжу на місяць.

Життя в Арктиці пов'язане не тільки з екстремальними температурами, полярними ночами, а й із грабіжницькими цінами на продукти. Про це в Instagram розповіла мешканка канадської півночі Віллоу Енн Аллен.

"Чотири курячі грудки в одному магазині коштують 47 доларів, а банка Нутелли — 48", — пояснила 24-річна Аллен, модель, інфлюенсерка, активістка і студентка, яка народилася в місті Інувік на Північно-Західних територіях Канади.

Мешканка канадської півночі розповіла про ціни на продукти

Попри те, що такі ціни викликають здивування в інших регіонах, для півночі Канади — це норма.

За словами Ален, вона прожила в північному регіоні все своє життя, але надалі переїхала для навчання в школі.

"Я повертаюся додому щороку на канікули. Минулу зиму я також провела вдома, працюючи в регіональній корпорації як координаторка", — пояснила вона.

В опублікованому відео вона також показала пакет апельсинів за 16 доларів, коробку чорниці за 10 і піцу за 16.

Скромний похід у магазин обійшовся їй у 215 канадських доларів (159 американських).

Мешканка канадської півночі розповіла про ціни на продукти

За статистикою, у 2019 році сім'ї з чотирьох осіб, яка проживає на Північних територіях, доводилося витрачати близько 1680 доларів на їжу щомісяця. У той час, як на півдні Канади достатньо і 1000 доларів.

Продукти доставляють на човнах і літаках, а регіон уже впродовж кількох років стикається з високими цінами та проблемою продовольчої безпеки, посилається Newsweek на дані канадського новинного сайту National Observer.

"На півночі все набагато дорожче, ніж у решті частини Канади, — пояснила Аллен. — В Інувіку ціни надзвичайно високі, але навіть вони не йдуть у жодне порівняння з цінами в магазинах більш віддалених поселень".

Нагадаємо, що Земля втрачає свій крижаний щит — і Антарктида перетворюється з холодильника на батарею.

Також повідомлялося, що вже через 10 років Арктика втратить льодовий покрив, а білі ведмеді залишаться без літнього притулку.