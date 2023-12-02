Ніколи так не робіть: експертка поділилася секретами, як правильно прикрашати різдвяну ялинку

Фахівчиня, чия робота полягає в тому, щоб перетворювати шикарні будинки високого класу на святкову зимову країну чудес, розповіла про найпоширеніші помилки, яких слід уникати під час прикрашання різдвяних ялинок.

Професійна декораторка Аманда Вейр поділилася своїм досвідом, як уникнути поширених помилок під час прикрашання різдвяних ялинок. Маючи шестирічний досвід керування магазином ShopHelloHolidays у Бентонвіллі, штат Арканзас, вона розмістила в TikTok свої головні поради, пише Mirror.

Її перша порада: ніколи не обмотуйте ялинку стрічкою горизонтально.

Вона каже: "Це має не дуже гарний вигляд. Візьміть стрічку і [дотримуйтесь] вертикальних [ліній], горизонтальних [ліній], зробіть петлю — тільки не обмотуйте її горизонтально навколо ялинки".

Експертка порадила використовувати якомога більше кольорів, щоб ялинка стала яскравою, сучасною і чарівною: "Не використовуйте лише один візерунок і ніколи не використовуйте лише одну колірну гаму. Я б завжди змішувала їх".

Ще одна цінна порада — купувати прикраси в непарних наборах і розташовувати їх на ялинці у вигляді трикутників або ромбів. Розміщення наборів по три або п'ять штук у трикутнику (один спереду і два в нижніх кутах) або формування ромба з чотирма кульками може створити привабливий вигляд ялинки.

"Більшість людей розміщують свої улюблені кульки та прикраси навмання, але якщо ви додаєте кульки, я раджу купувати їх у пачках по три або п'ять штук. Потім розмістіть їх на ялинці трикутниками: одну перед собою, одну праворуч внизу, а іншу ліворуч внизу. Або ви можете створити форму ромба, використовуючи чотири", — додає Вейр.

Також декораторка пропонує віддати перевагу штучній ялинці хорошої якості, а не справжній. Вона вважає, що штучну ялинку легше зібрати докупи, хоча й визнає чарівність живих дерев.

"Я б ніколи не купила живу ялинку, ці дні минули. Це дешевше, звучить простіше. Важко зробити так, щоб вона виглядала цілісно. Але це можливо, я роблю це щороку. Так, ви, нью-йоркці. Я роблю це для вас усіх", — ділиться фахівчиня.

Однією з поширених помилок, на яку вона звертає увагу, є те, що люди забувають "розпушити" ялинку. Це можна зробити, додавши гілки штучних дерев або справжні гілки. Тоді сама ялинка матиме цілісніший і пишніший вигляд.

Як професіонал, Аманда виступає проти того, щоб щороку дотримуватися одних і тих же тем, вважаючи за краще змішувати старе і нове для свіжого вигляду. Її нетрадиційний підхід поширюється і на її інтернет-магазин, де вона продає чудернацькі дрібнички, зокрема шприци для ботоксу, перуки "Гаррі Стайлз" та прикраси для упаковок фаст-фуду, задовольняючи різноманітні смаки.

Пояснюючи свої ціни, Аманда зазначає, що вартість прикрашання ялинки коливається від $300 до $1500 залежно від її розміру та декоратора.

Мати двох дітей, яка покинула роботу вчительки, щоб стати професійною ялинковою декораторкою, тепер бере понад 1000 доларів (800 фунтів стерлінгів) за ялинку.

"Магія дійсно починається, коли люди вивішують свої різдвяні прикраси. Я займаюся тим, що роблю людей щасливими", — додає вона.

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