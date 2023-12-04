Невдало відкрив двері. Водій Porsche з пасажиром мало не вбили трьох мотоциклістів (відео)

Користувачі соціальних мереж сперечаються у коментарях, хто насправді винен у тому, що сталося.

Водій Porsche збив двох мотоциклістів, а його пасажир невдало відкрив двері автомобіля й випадково покалічив третього. Інцидент, що трапився у неназваній країні, потрапив на відео й завірусився у соціальній мережі X (колишній Twitter).

На відео показано, як водій елітної автівки повільно намагається перестроїтися з однієї смуги в іншу, повертає ліворуч, але несподівано зіштовхується з мотоциклом. Двоколісний транспортний засіб перекидається, а дві людини (водій та пасажир) розлітаються врізнобіч.

Після ДТП пасажир Porsche відкриває двері праворуч, щоб допомогти потерпілим, і тим самим калічить третього мотоцикліста, що у той момент на великій швидкості проїжджав повз.

Ці кадри викликали ажіотаж у соціальних мережах. Люди в коментарях сперечаються, хто насправді винен у тому, що сталося.

"Як мотоцикліст я вважаю, що обидва водії – ідіоти", "Водій Porsche, здається, купив собі посвідчення водія", "Цікаво, чи можна взагалі помітити у дзеркалах тих мотоциклістів, якщо вони женуть з такою швидкістю", – пишуть юзери під роликом.

Водій Porsche з пасажиром мало не вбили трьох мотоциклістів

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як 14-річна австралійка Іззі Міллер з Нового Південного Уельсу героїчно зупинила неконтрольований автобус зі школярами поблизу заправки. Дівчинка випадково побачила, як припаркований біля місцевої середньої школи транспортний засіб з якоїсь причини почав їхати без водія. Усвідомивши усі можливі ризики, вона почала діяти рішуче.

До того ж ми розповідали про те, як 12-річний хлопчина за кермом викраденого навантажувача збив 10 припаркованих автомобілів у місті Енн-Арборі (Мічиган, США). Його упродовж години марно намагалися зупинити американські поліціянти.