"Міг не дожити до 25 років": чоловік скинув понад 180 кг за три роки (фото, відео)

Зак Мансі розповів про невелику зміну, яка допомогла йому почати шлях до зниження ваги. Він сподівається, що розміщення відео в соцмережах, що розповідає про його метод, надихне інших.

Лікарі сказали Заку Мансі з Огайо, США, коли йому було всього 20 років, що він може не дожити до свого 25-річчя. З вагою в 317,5 кілограмів він був прикутий до інвалідного візка, повідомляє Newsweek.

"Усе було налаштоване проти мене. Я боровся з депресією і фізично не міг пройти більше кількох кроків, це здавалося неможливим", — розповів Мансі.

Але розмова в кабінеті лікаря виявилася для Мансі каталізатором на шляху до змін.

"Мій лікар сказав мені, що я можу не дожити до 25 років, враховуючи кількість проблем зі здоров'ям, які постійно виникають. Тож я сприйняв це як мотивацію, щоб, нарешті, попрацювати над відновленням свого психічного та фізичного здоров'я", — згадує 26-річний Зак.

Становище Мансі в той час було далеко не винятковим: Америка міцно охоплена епідемією ожиріння. За даними Національного інституту діабету, хвороб органів травлення і нирок, поширеність ожиріння серед дорослого населення США віком від 20 до 39 років становить 40 відсотків.

Крок за кроком

Хоча Мансі був сповнений рішучості змінити своє життя, почати було непросто.

"Найскладніше, безумовно, було змиритися з тим, наскільки сильно я впав з точки зору здоров'я. Коли я почав шлях до зниження ваги, я був прикутий до інвалідного візка. Усе було налаштоване проти мене. Я боровся з депресією і фізично не міг пройти більше кількох кроків, це здавалося неможливим", — сказав він.

Однак, визнавши свою ситуацію, Мансі зміг поставити перед собою невеликі досяжні цілі. Він почав з невеликої зміни: "Я знав, що мені потрібно робити це день у день, крок за кроком. Я почав із вправ, лежачи на краю ліжка".

Потім молодий чоловік почав "складати свій власний план харчування і списки продуктів із зазначенням кількості калорій і за допомогою сім'ї та друзів готувати їжу".

Ці кілька кроків незабаром дали позитивні результати. "За перші чотири місяці я схуд більш ніж на 70 фунтів", — поділився він. До того моменту Мансі проводив "незліченні години" в інтернеті, вивчаючи питання харчування, і працював не тільки над здоровішим тілом, а й над здоровим розумом.

"Я повернувся до терапії та поборов свій розлад харчової поведінки. Я працював день за днем, крок за кроком повільно навчаючись любити себе більше, ніж напередодні", — зазначив Зак.

Поміркованість важливіша за заборони

Журналісти зазначили, що дослідження, опубліковане в "Американському журналі клінічного харчування", показало, що тільки 20 відсотків американців, які схудли, змогли втриматися від його повторного набору.

Однак від самого початку Мансі дотримувався іншого, більш стійкого підходу до своєї дієти, який він описує як "поміркованість замість заборон". Саме невеликі зміни дали великі результати.

"Якщо я хотів піцу, я їв піцу, просто брав для себе маленьку замість дуже великої", — пояснив він.

Постановка перед собою невеликих досяжних цілей мала вирішальне значення для стійкого результату.

"Щойно це мислення сформувалося, я схуд з його допомогою на 70 фунтів (31,75 кг — ред.). Я нарешті зрозумів, що можу це зробити. Я проклав дорогу, розуміючи, що доб'юся успіху. Мені просто потрібно було йти нею", — сказав він.

Це шлях, яким він іде останні три роки, і який приніс неймовірні результати. Мансі схуд більш ніж на 317 кілограмів. Він також регулярно веде хроніку свого шляху до зниження ваги в TikTok, публікуючи повідомлення під ніком Zachloss.

У 2020 році бували дні, коли Мансі майже не рухався. Відтоді ситуація кардинально змінилася. "Я ходжу до спортзалу три дні на тиждень для силових тренувань і прагну до 10 000 кроків щодня як базової мети для загального руху. Якщо я хочу шматок торта, я роблю це в межах своєї щоденної норми калорій", — сказав він.

Нездорові стосунки з їжею

Мансі сподівається, що розміщення відео в соціальних мережах, що розповідає про його шлях, надихне інших.

"Якщо ви думаєте, що у вас нездорові стосунки з їжею, то, ймовірно, так і є. Зберігайте свій спосіб мислення день у день. Не думайте про 200 фунтів, які вам потрібно скинути в довгостроковій перспективі, просто думайте про маленькі кроки, які ви можете виконувати щодня", — зазначив він.

Однак подорож Мансі далеко не завершена. Він не тільки продовжує втрачати вагу, а й нині намагається зібрати кошти, щоб видалити зайву шкіру, що залишилася внаслідок різкої втрати ваги, за допомогою операції.

"Моя наступна операція з видалення в'ялої шкіри відбудеться в березні 2024 року, і це буде наступний великий розділ у моєму шляху", — сказав Зак. У кожного шляху до зниження ваги є початок, але, здійснюючи ці невеликі, реалістичні зміни, Мансі повільно, але вірно наближається до своєї мети.

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