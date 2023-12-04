Прибиральник прикинувся стоматологом і видалив чоловікові 4 передні зуби (відео)

Хакан Йилдирим став жертвою шахрая, який зміг переконати його в тому, що він дипломований фахівець. Чоловік не знав, що незабаром йому доведеться пережити найболючіший досвід у його житті.

Чоловікові з Туреччини довелося понад місяць терпіти нестерпний біль після того, як прибиральниця, яка видавала себе за стоматолога, видалила йому чотири передні зуби в одній із клінік Стамбула. Про це пише Oddity Central.

42-річний Хакан Йилдирим, мешканець Стамбула, який страждав від сильного зубного болю, зателефонував у стоматологічну клініку, щоб записатися на терміновий прийом. На його дзвінок відповів Джемаль Шенаслан, який представився стоматологом і сказав чоловікові прийти на обслідування увечері. Коли пацієнт з'явився в клініку того ж дня, його зустрів "лікар", який вихвалявся, що викладає в стоматологічному університеті, щоб Йилдирим почувався комфортніше. Чоловік не знав, що незабаром йому доведеться пережити найболючіший досвід у його житті.

Побіжно оглянувши зуби пацієнта, Джемаль Шенаслан сказав йому, що чотири передні зуби необхідно видалити. Пацієнт спробував заперечити, на що помітно роздратований "дантист" відповів, щоб той не вчив його робити його роботу. Згадавши, як цей чоловік хвалився тим, що він викладає в стоматологічному університеті, Хакан Йилдирим більше не заперечував.

"Стоматолог" зробив 42-річному чоловікові анестезію, а потім взявся за видалення чотирьох передніх зубів, наполягаючи на необхідності цього і запевняючи його, що на їхньому місці буде встановлено набагато красивіший протез. Йилдирим переніс болісну процедуру і заплатив 1000 турецьких лір (трохи більше ніж 1200 гривень), які зажадав "фахівець". Потім він вирушив до аптеки з рецептом, підписаним Шенасланом.

Уперше чоловік почав підозрювати, що зробив жахливу помилку, довірившись незнайомцю, коли фармацевт спробував взяти з нього гроші за ліки. Його обов'язкова медична страховка мала покрити витрати, і аптекар погодився з цим, але рецепт не був завірений печаткою лікаря, тож він не був дійсний.

"Дантист" і його пацієнт Фото: Ahaber

Наступного дня, попри нестерпний біль, чоловік повернувся до стоматологічної клініки, де його "світ змінився назавжди". Лікар, якого звали Ібрагім Левент Ч., гадки не мав, хто він такий, а коли Хакан розповів йому, що його оперували тут днем раніше, той виглядав розгубленим.

"Джемаль — мій прибиральник, він приходить і прибирає вечорами", — сказав справжній стоматолог постраждалому чоловікові.

У судових документах ідеться про те, що Хакан Йилдирим врешті-решт потрапив до відділення невідкладної допомоги, бо не міг більше терпіти біль. Його обличчя здулося через набряк, а під очима з'явилися синці.

Нещодавно суд засудив прибиральника до 2,5 років позбавлення волі за заняття стоматологією без диплома і змусив його виплатити потерпілому чоловікові компенсацію за завдану йому травму.

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