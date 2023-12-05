Чому стюардеси під час зльоту й посадки сидять на руках долонями вгору (відео)

Досвідчена бортпровідниця Хенні Лім запевняє, що це передбачено інструкцією на випадок нештатної ситуації.

Спостережливі пасажири помічають, що бортпровідники в літаках під час зльоту й посадки сидять на руках долонями вгору. Багато хто впевнений, що то лише звичка, хоча насправді вони зобов’язані це робити згідно з посадовою інструкцією. Про це на своїй сторінці в TikTok розповіла досвідчена стюардеса Хенні Лім.

У ролику жінка стверджує, що така дивна поза є мірою безпеки для членів екіпажу під час зльоту й посадки. Вона показала двох бортпровідниць, які ходять по салону, а потім сідають на відкидне крісло, прив’язавшись ременем безпеки, і кладуть долоні собі під стегна.

"Це називається "фіксоване положення". Потрібно сісти на долоні, але вивільнивши великий палець. Мета цієї позиції — утримати тіло в стійкості на випадок удару через аварійну ситуацію. Рухи мають бути максимально мінімізованими задля уникнення травмування", — розповідає Хенні.

Члени екіпажу повинні першими прийти на допомогу пасажирам у разі аварії, тому важливо, щоб вони були живими та неушкодженими.

Тож, якщо ви бачите, що бортпровідник сидить склавши руки відповідним чином, то знайте, що він чітко дотримується інструкції. До речі, пасажири також можуть зайняти аналогічне положення, аби додатково убезпечити себе.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в міжнародному аеропорту Нового Орлеана імені Луї Армстронга (Луїзіана, США) стався прикрий інцидент. 38-річний буйний пасажир авіакомпанії Southwest Airlines відкрив аварійний вихід, коли літак стояв біля виходу на зліт, і вистрибнув із крила.

Одна з пасажирок зняла на відео, як працівники авіакомпанії American Airlines жбурляють багаж у міжнародному аеропорту Маямі (США). Відповідне відео з’явилося в соціальній мережі TikTok.