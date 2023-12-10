"Відкинула 15 пропозицій": жінка відмовилася від заміжжя і живе в дикій природі (фото)

58-річна буррнеша Дуні дала обітницю безшлюбності в 23 роки і живе ізольовано в горах. За її словами, вона має репутацію людини, з якою краще не зв'язуватися.

Уявіть, що ви жінка і все життя обходитеся без чоловіків. Це реальність для однієї 58-річної мешканки Албанії, яка багато років живе в дикій природі. Дуні є "незайманою за обітницею" і живе зовсім іншим життям, ніж багато хто, повідомляє Daily Express.

Близько 35 років тому вона вирішила слідувати давній балканській традиції, відомій серед албанців як "буррнеша". Це означало, крім обітниці безшлюбності, що вона зобов'язалася "жити як чоловік".

Дуні погодилася на цю роль, підстригла коротко волосся й одягнула чоловічий одяг. Вона вважає себе сильною і більшу частину часу проводить у гірському будиночку.

Фото: Джонатан Бакмастер/express.co.uk

Вона стала основним годувальником і главою сім'ї, і це, насамперед, причина, через яку вона взагалі хотіла прийняти обітницю безшлюбності.

"Коли мій батько помер, мої брат і сестра були молоді. У той час дівчина чи жінка завжди були кимось, хто комусь служить. Тож у мене було два варіанти — служити сім'ї чоловіка або стати незайманою за обітницею, і служити своїй власній родині", — розповіла Дуні.

У той час вона багато років працювала в колгоспі за невелику зарплату, але, за її словами, обітниця цнотливості прийшла до неї досить пізно. На той момент їй було 23, але до цього вона відкинула 15 пропозицій руки і серця.

Дуні зізналася, що в неї було "багато варіантів", але вона хотіла свободи. Вона також жадала відчути себе іншою.

Жінка відмовилася від шлюбу і вона закликала своїх братів і сестер насолоджуватися життям.

Коли її брати і сестри досягли повноліття, ще двоє чоловіків хотіли одружитися з нею, але вона їм теж відмовила.

"У кожному селі Албанії, особливо на Півночі, не буває так, що хлопець приходить у дім і каже: "Ти хочеш за мене заміж?". Саме батько приходить поговорити тільки з батьками, а не зі мною напряму. Я просто всім казала: "Ні, ні, ні, ні, мені все одно, хто цей хлопець". Різні сім'ї приходили в наш дім, щоб переконати мене вийти заміж, я завжди була проти цього", — поділилася Дуні.

За її словами, вона має репутацію людини, з якою не можна зв'язуватися. Вона вважає, що завжди була "сильною" і думає, що багато хлопців, ймовірно, її дуже боялися.

"Сьогоднішнім жінкам так пощастило, бо вони можуть бути незалежними і робити все, що хочуть. Я радію, коли бачу, що жінка може стати юристом, президентом або директором", — продовжила вона.

Що стосується її інтересів, то вона дуже любить дивитися футбол і обожнює команду збірної Італії.

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