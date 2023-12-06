Туристка зробила красиве тату арабською мовою, але дарма не поцікавилась перекладом

Мандрівниця Кейт пояснила, що побачила такий самий напис на ринку в Марокко.

Туристку Кейт, яка побувала у 33 країнах світу, розкритикували в мережі через переклад татуювання на її руці. Деталі цієї історії дівчина розкрила на своїй сторінці у TikTok.

"POV: Ти робиш однакові татуювання з людьми, яких зустріла у марокканському хостелі 10 днів тому", – написала дівчина в описі до відео, яке набрало шалену кількість реакцій, а також понад 1,7 мільйона переглядів.

У ролику мандрівниця показує, як хтось за кадром, використовуючи функцію камери Google Translate, перекладає її тату-напис з арабської мови. На екрані висвічується коротке слово "майонез".

У коментарях юзери почали насміхатися та іронізувати. Частина підписників підтримала дівчину, інші навпаки дивувалися, чому вона не перевірила, як перекладається напис, перед тим, як нанести його собі на тіло.

Тату Кейт означає "майонез" Фото: tiktok.com/@caitdelphine Тату Кейт означає "майонез" Фото: tiktok.com/@caitdelphine

"Тепер ви ніколи не забудете купити майонез у магазині", "Тепер список покупок з вами навічно", "Якщо один з вас зробив тату з майонезом, то інший мав би увіковічити кетчуп", "Як марокканка можу точно підтвердити, що там написано про майонез", – пишуть користувачі мережі.

Сама Кейт пояснила, що зробила парне татуювання для розваги, а це слово побачила на місцевому ринку, коли купувала продукти.

Раніше Фокус писав про схожий випадок: дівчина зробила величезне татуювання з ім'ям хлопця на лобі. Ана Стансковскі каже, що їй подобається кінцевий результат, але інші люди жахнулися від побаченого.

Також ми розповідали про багатодітну мама з Британії Мелісу Слоан — самопроголошену "тату-наркоманку", яка зазвичай робить по три натільні малюнки щотижня, але наразі жінка заборонила собі наносити черговий знак.