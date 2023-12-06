"Я просто хотів тебе": чоловік після виграшу $31 млн у лотерею залишив 3 передсмертні записки

Бобі сподівався, що джекпот переверне його життя з ніг на голову. Так і сталося.

Біллі Боб Гаррелл із Техасу, що в США, наклав на себе руки всього через два роки після того, як виграв у лотерею астрономічну суму — 31 мільйон доларів. Він залишив три передсмертні записки, одну з них адресував дружині, яку кохав до останнього дня свого життя. Трагічну історію життя чоловіка розказало видання Unilad.

Перед виграшем у лотерею Бобі ледь зводив кінці з кінцями. Він неодноразова втрачав роботу й не міг утримувати свою родину — дружину Барбару Джин і трьох дітей. Чоловік сподівався, що джекпот переверне його життя з ніг на голову. Так, до речі, і трапилося, але раптовий виграш рекордної суми грошей не зробив американця щасливішим, а навпаки, погубив усе те, що він так любив і цінував.

Згідно з умовами лотереї, Бобі мав щороку отримувати по 1,24 мільйона доларів. Виступаючи на офіційній церемонії з нагоди отримання свого першого траншу, він запевнив, що не збирається зупинятися на досягнутому.

"Мене втішали, що все буде добре, але я й гадки не мав, що аж настільки", — жартував він того дня.

Одержані гроші Гаррелл витратив на придбання ранчо, автомобілів і будинків для своїх чисельних родичів. Також чоловік зробив щедрі пожертви на церкву. Утім, запитів від родичів і друзів щодня ставало все більше. Тож із часом його витрати вийшли з-під контролю.

Бобі наклав на себе руки після виграшу в лотерею Фото: колаж Фокус Бобі наклав на себе руки після виграшу в лотерею Фото: колаж Фокус

Напруга навколо грошей дійшла до того, що в Бобі почалися серйозні проблеми у стосунках із дружиною. Зрештою Гаррелл розлучився з коханою. Пізніше в розмові з фінансовим консультантом він зізнався, що джекпот став для нього прокляттям.

Менш ніж через два роки після виграшу в лотерею Боб наклав на себе руки. У спальні, де виявили його тіло, лежало три передсмертні записки. Одна з них адресувалася його колишній дружині.

Там було написано: "Я не хотів, щоб так сталося. Я просто хотів тебе".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив великому виграшу в лотерею змінити спосіб його життя. Щасливчик прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини.