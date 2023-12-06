Австралієць жорстоко помстився водієві, який займав його місце на стоянці (відео)

Суперечки через паркувальні місця можуть швидко загострюватися та змушувати людей робити вчинки, про які вони зазвичай не замислюються.

В Австралії невідомий власник автомобіля викликав неоднозначну реакцію після того, як вирішив обмотати плівкою машину водія, який часто залишав її на його особистому паркувальному місці. Про це пише The Mirror.

Чоловікові, ім'я якого не називається, набридло, що інша людина паркується на його місці, тому він вирішив дати їй урок. Замість того, щоб у гніві спустити шини або подряпати ключем, щоб знадобилося фарбування, він вирішив обгорнути машину плівкою та написати "попереджувальну записку", щоб її власник більше не робив подібних помилок.

Інші водії з Вахронгу на верхньому північному узбережжі Сіднея (Австралія) зняли машину на відео та виклали в соціальні мережі. По всьому автомобілю було написано безліч слів. Хтось із глядачів зазначив, що власнику машини пощастило, що розгніваний чоловік не написав їх просто на кузові.

"Не громадська стоянка. Читай, ідіоте. Приватна власність", — свідчило одне з різких повідомлень.

Чоловік вирішив обгорнути машину плівкою та написати "попереджувальну записку" Фото: Facebook

В іншому йшлося про те, що місце "зарезервоване" та має бути вільним для використання "24/7".

Реакція користувачів соціальних мереж була неоднозначною: одні називали вчинок "ювелірним" або "новаторським", а інші були обурені псуванням чужого майна.

"Якого біса ви робите це з чиєюсь машиною? Невже записка не дала б того ж результату? Здається, що це надмірна реакція", — написав один із них.

Люди, які підтримали вчинок незнайомця, писали, що з ними постійно трапляються подібні ситуації.

"Знімаю капелюха перед тим, хто це зробив", — написав один із них.

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