Цокають стрілки: Годинник Судного дня попереджає, що на світ чекає катастрофа у 2024 році

Прилад був створений 1947 року після створення перших ядерних бомб у США фахівцями, які допомагали в реалізації відомого Мангеттенського проєкту.

Годинник Судного дня попереджає людей, що людство може опинитися на межі катастрофи у 2024 році, адже його стрілки дедалі ближче до півночі. Про це пише The Mirror.

Прилад символічно вимірює, наскільки ми близькі до того моменту, коли Земля стане непридатною для життя. Він щорічно оновлюється некомерційною організацією Bulletin of Atomic Scientists у Чикаго (США).

"Коли годинник показує північ, це означає, що стався якийсь ядерний обмін або катастрофічна зміна клімату, яка може знищити людство. Ми ніколи не хочемо до цього дійти й не бажаємо знати, як це станеться", — заявила Рейчел Бронсон, виконавча директорка Bulletin.

Годинник був створений 1947 року фахівцями, які допомагали в реалізації сумнозвісного Манхеттенського проєкту, після створення перших ядерних бомб у США. Востаннє його оновлювали 24 січня 2023 року, і стрілки перебували лише за 90 секунд від опівночі — ближче, ніж будь-коли. Це сталося завдяки низці тривожних міжнародних подій, як-от вторгнення Росії в Україну, загрози зміни клімату й застосування зброї масового ураження.

Організація також зазначила біологічні загрози як фактор, що сприяє такому різкому коригуванню годинника.

"Такі руйнівні події, як пандемія COVID-19, більше не можна вважати рідкісними, такими, що трапляються раз на століття", — ідеться на сайті Bulletin.

Востаннє годинник оновлювали 24 січня 2023 року, і стрілки перебували лише за 90 секунд від опівночі Фото: Doomsday Clock

Видання зазначає, що годинник було створено 1947 року, і його стрілки було встановлено на позначці сім хвилин до опівночі. Але в міру загострення напруженості між Сходом і Заходом під час холодної війни, коли США та СРСР почали випробування ядерних ракет, стрілки годинника наблизилися на дві хвилини до Судного дня.

У міру розвитку суперництва двох світових наддержав у другій половині XX століття стрілки годинника ходили туди-сюди, зупиняючись у різні моменти то ближче, то далі від Армагеддону. Найдалі від кінця часів годинник перебував 1991 року, коли холодна війна офіційно завершилася підписанням Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. У той час стрілки годинника показували 17 хвилин до опівночі.

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