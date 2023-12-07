Ажіотаж навколо "весілля століття": чоловікові знаменитої нареченої загрожує довічне ув'язнення

Мільйони користувачів соцмереж намагаються дізнатися більше про молодят і вартість свята. Нещодавно стало відомо, що нареченого заарештували і відпустили під заставу. На чоловіка ще чекає судовий розгляд.

Нареченому з "весілля століття" в Парижі (Франція), яке минулого місяця стало вірусним у TikTok, загрожує довічне ув'язнення. Про це пише Mens Journal.

29-річний Джейкоб ЛаГроун прославився в соціальних мережах у листопаді, коли його дружина, 27-річна Маделайн Броквей, виклала в соцмережі відео їхнього пишного весілля.

Різні видання оцінюють вартість заходу в суму від 56 до 89 мільйонів доларів. Батько нареченої — Роберт "Боб" Броквей, бізнесмен із Південної Флориди. Чоловік володіє компанією Ussery Automotive Group, якій належить низка дилерських центрів Mercedes-Benz.

Урочистість пари розтягнулося на п'ять днів у Парижі. Репетиція вечері пройшла в Паризькому оперному театрі, після чого пара переночувала у Версальському палаці. Гурт Maroon 5 навіть з'явився на прийомі, щоб виконати серенаду для нареченої, яка була одягнена в сукню від Dior haute couture. За даними The Economic Times, до реєстру було занесено різні предмети розкоші, такі як кришталевий будиночок для метеликів вартістю 12 500 доларів, вінтажна ваза вартістю 5600 доларів і старовинний срібний чайний сервіз вартістю 2950 доларів.

Броквей і ЛаГрон миттєво прославилися в мережі й багато людей назвали їхню церемонію "весіллям століття". Але, схоже, за здобуту славу довелося заплатити. Газета Washington Post повідомила, що наразі ЛаГроун перебуває в центрі кримінального розслідування, і йому загрожують десятиліття тюремного ув'язнення. Судова справа, яка, найімовірніше, відбувалася б у приватному порядку, тепер розгортається в національному масштабі.

Броквей і ЛаГрон миттєво прославилися в мережі і багато людей назвали їхню церемонію "весіллям століття" Фото: Instagram/madelainebrockway

Влада стверджує, що 14 березня поліція Вестворт-Віллідж, штат Техас, відреагувала на численні дзвінки про порушення громадського порядку за однією і тією ж адресою. Коли офіцери прибули в житловий будинок, щоб оцінити ситуацію, ЛаГроун нібито "відкрив вогонь" по них. У матеріалах справи стверджується, що ЛаГрон навмисно й усвідомлено погрожував неминучими тілесними ушкодженнями кільком поліцейським, а також використовував або демонстрував вогнепальну зброю під час нападу.

ЛаГрон був заарештований і пізніше відпущений під заставу у 20 000 доларів. Однак на нього ще чекає судовий розгляд.

ЛаГрон був заарештований і пізніше відпущений під заставу в 20 000 доларів Фото: Tarrant County Jail

У Техасі злочин проти поліцейського, що спричинив серйозні травми, вважається злочином першого ступеня тяжкості. Покарання за нього дуже велике — від п'яти до 99 років або навіть довічне ув'язнення.

Обвинувачений з'явився до суду округу Таррант 30 листопада, але що саме обговорювалося на цьому засіданні, невідомо. У серпні, всього за три місяці до екстравагантного весілля, окружна прокуратура запропонувала ЛаГрону визнати себе винним. Згідно з умовами, ЛаГрон відмовлявся від права на судовий розгляд і визнавав себе винним в обмін на відносно невеликий термін — 25 років.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.