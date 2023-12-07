Чоловік пережив "найболючішу операцію в історії", щоб збільшити свій ріст (фото)

Складна операція з подовження нижніх кінцівок передбачає ламання кісток пацієнта, кажуть хірурги.

29-річний колумбієць Єферсон Коссіо витратив близько 175 тисяч доларів на "найболючішу операцію в історії", щоб збільшити свій ріст зі 172 до 183 см. Чоловік, який має 28 мільйонів підписників в Instagram і TikTok, похизувався фотографіями після своєї трансформації. Про його нове тіло написало видання New York Post.

Повідомляється, що болісна операція з подовження нижніх кінцівок передбачає ламання кісток пацієнта, введення металевого стрижня та використання зовнішнього пристрою для повільного подовження розриву між тканинами.

"Коли щілина між кістками відкривається, організм виробляє нову тканину, доки не буде досягнута потрібна довжина", – пояснюють медики.

Як правило, кістка може "розтягуватися" на один міліметр щодня. Це означає, що Коссіо проводив болісні процедури упродовж 152 діб (орієнтовно 6 місяців), перш ніж досягти бажаного результату.

Єферсон Коссіо зробив операцію зі збільшення росту

Попереду на чоловіка чекають спеціальні фізіотерапевтичні процедури. Хірург запевнив зіркового пацієнта, що він зможе повернутися до нормального життя, щойно загояться рани після операції.

Сам Коссіо каже, що повністю задоволений новим зростом, але більше вдруге лягати під ніж не збирається.

Єферсон Коссіо зробив операцію зі збільшення росту Фото: instagram.com/yefersoncossio Єферсон Коссіо зробив операцію зі збільшення росту Фото: instagram.com/yefersoncossio

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