Люди побоюються кінця світу: сарана заполонила небо Мексики (фото)

Кілометрові "хмари сарани" пролітали над торговими площами, врізаючись у вікна житлових комплексів і пожираючи "все зелене на своєму шляху".

У вівторок, 5 грудня, жителі Сінанче, невеликого містечка на південному сході Мексики, вперше звернули увагу на величезну кількість сарани в небі. Про це пише Metro.

Визираючи з вікон, люди бачили, що листя фруктових дерев у їхніх садах було "з'їдено дочиста", а на траві лежать обгризені лимони, апельсини та інші плоди.

Цього тижня кілометрові "хмари сарани" заполонили небо над штатом Юкатан, пролітаючи над торговими площами, врізаючись у вікна житлових комплексів і пожираючи "все зелене на своєму шляху". Користувачі соціальних мереж швидко пов'язали цю подію з ознакою того, що скоро настане кінець світу.

У книзі "Старий Заповіт: Вихід" сарана була восьмою з 10 кар, посланих на Єгипет.

Під час нещодавньої навали комахи пошкодили всі зелені насадження. Фермери стверджували, що в розпал збирання врожаю сарана погризла їхні кукурудзяні поля, хоча чиновники заявили, що навряд чи один рій призведе до великих втрат у сільському господарстві. Все ж аграрії вирішили обробляти свої посіви спеціальними пестицидами.

Сарана врізалася у вікна житлових комплексів і пожирала "все зелене на своєму шляху" Фото: msn.com

В умовах нестачі рослинності голодний рій перебрався в міські райони, щоб поласувати деревами, кущами та квітами.

До ночі жителі Сінанче повідомили мексиканським ЗМІ, що сарана полетіла. Однак від навали постраждала і столиця штату, Меріде, в якій ці комахи не з'являлася вже багато років.

Як повідомляє регіональне мексиканське новинне видання Posta, особливо сильно від рою сарани постраждали люди та їхнє майно на головній магістралі Пасео-де-Монтехо, в районах Танлум, Ідальго-де-Чубурна і Вільяс-де-Орієнте. Влада штату очікує, що сарана, яка прилетіла зі сходу, покине місто за кілька днів.

У спробі стримати комах було введено в дію план моніторингу та знищення.

Видання зазначає, що сарана є спритною комахою, яка належить до того ж сімейства, що й коники, і добре відома своїм апетитом. Навіть відносно невелика зграя (площею в один квадратний кілометр, що відповідає розміру невеликого парку) може з'їсти за день стільки ж їжі, скільки приблизно 35 000 людей.

Раніше Фокус повідомляв, що Годинник Судного дня попереджає, що на світ чекає катастрофа у 2024 році. Прилад був створений у 1947 році після створення перших ядерних бомб у США фахівцями, які допомагали в реалізації відомого Манхеттенського проєкту.

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