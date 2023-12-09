Звільніть місце для щастя: що потрібно викинути перед Новим роком 2024
Позбавтеся речей, які викликають у вас погані спогади або давно лежать без діла. Звільніть простір для нового, нехай у дім приходять щастя, удача, радість і гроші.
Якщо ви знайдете в низці передсвяткових клопотів час для генерального прибирання — це буде ідеально. Але якщо сил і часу на це перед Новим роком немає, викиньте хоча б кілька непотрібних речей, і ви одразу відчуєте, як у домі стане легше дихати. Про те, чого позбутися насамперед, пише сайт "Новорічні подарунки".
Список найбільш непотрібних речей — що викинути перед Новим роком 2024
Пройдіться по квартирі й перевірте всі шафи та полиці. Сміливо викидайте, якщо знайдете ці речі:
- Одяг і взуття, яке ви не носите.
- Книги, газети та журнали, які ви не збираєтеся читати ще раз.
- Старі записки, квитанції, чеки і тому подібні папірці.
- Надбиті чашки і тарілки. Їсти зі щербленого посуду — погана прикмета, тому викидайте не шкодуючи.
- Побутова техніка, якою ви не користуєтеся або яку вже рік збираєтеся полагодити.
- Продукти, у яких вийшов термін придатності, недоїдені рештки, що завалялися в дальньому кутку холодильника, — одразу у відро для сміття, їсти це вже небезпечно для здоров'я.
- Усі колись подаровані сувеніри та декоративні предмети інтер'єру, які вже не тішать око, а лише збирають пил.
- Іграшки, які вже не потрібні вашим дітям або зламані. Краще зробити це разом із дітьми, щоб потім уникнути сліз за улюбленим зайчиком чи машинкою.
- Ліки, які вже неможливо ідентифікувати або вийшов термін придатності, навіть якщо зовні вони в повному порядку. Використання прострочених таблеток може загрожувати великими проблемами зі здоров'ям.
- Протермінована і невикористана косметика і парфумерія. В один мішок з ліками — не піддавайте себе непотрібному ризику.
Психологи стверджують, що непотрібні речі не тільки захаращують простір, а ще й заважають зосередитися і викликають роздратування. А речі, з якими у вас пов'язані важкі спогади, можуть мимоволі стати причиною депресії.
З погляду езотериків, що більше захаращений простір, то більше блокуються канали позитивної енергії в домі. Звільніть місце, щоб впустити у своє життя щастя, удачу, радість, гроші та нові можливості.
Що робити з непотрібними речами
Найпростіше — зібрати весь мотлох і винести на смітник. Але якщо ви дбаєте про навколишнє середовище, розсортуйте все, що ви вирішили викинути і дайте деяким речам друге життя. Ось кілька варіантів, що зробити з непотрібними речами:
- однозначно в сміття: зіпсована їжа, прострочені ліки, косметика і парфумерія, битий посуд, дзеркала;
- на благодійність або в секонд хенд: одяг і взуття;
- в утиль: папір, скло, пластик, металеві предмети, зламана побутова техніка;
- спробувати продати на сайтах оголошень: усі речі, які можуть комусь стати в пригоді і чогось варті.
І ще одна порада: якщо ви позбуваєтеся речі, яка, на вашу думку, несе погану енергетику, не віддавайте її і не продавайте іншим людям. Таку річ потрібно просто викинути.
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