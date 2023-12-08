Зміна статі, кохання та рекорди: як живуть найстаріші у світі сіамські близнюки (фото, відео)

Коли Лорі втрачала цноту, Джордж сказав, що може "поводитися так, ніби його там немає".

62-річні американці Лорі та Джордж (раніше Дорі) Шаппел із Пенсильванії вважаються найстарішими у світі сіамськими близнюками. Нещодавно вони навіть потрапили в Книгу рекордів Гіннеса.

Попри те, що в Лорі та Джорджа зрослися черепи (це одна з найрідкісніших форм — трапляється лише у 2-6% випадків), кожен із них намагається жити своїм життям.

Лорі працездатна та може рухатися, однак Джордж має захворювання хребта тому, на жаль, не може пересуватися самостійно. Він використовує спеціальний візочок.

Раніше Джордж взяв собі псевдо Ріба на честь відомої кантрі співачки Ріби Макінтайр. У 2007 році він зробив камінг-аут як трансгендер і почав одягатися й ідентифікувати себе як чоловік.

Лорі та Джордж у дитинстві Фото: George / Lori Schappell

24 роки свого життя сіамські близнюки за рішенням суду провели в закладі для розумово відсталих, хоча насправді не мають ментальних розладів. Утім, соціальні працівники встановили, що батьки не можуть піклуватися про них належним чином.

У 1988-му році рекордсмени переселилися у власну квартиру з двома спальнями, і по черзі жили то в одній кімнаті, то в іншій, щоб нікому не було образливо.

Лорі та Джордж щасливі разом Фото: George / Lori Schappell

Джордж прославився в 90-х роках як професійний кантрі співак, а Лорі отримала низку почесних відзнак із боулінгу. Також вона працювала прачкою в місцевій лікарні та старалася узгоджувати свій графік із концертами Джорджа.

Як живуть Лорі та Джордж, найстаріші у світі сіамські близнюки

Розповідаючи про інтимні питання, сіамські близнюки зізнаються, що часто приймають душ не разом, а використовують спеціальну фіранку: поки один з них миється, інший чекає за бар’єром.

Що стосується романтичних стосунків та особистого життя, то обидва близнюки наразі самотні, хоча свого часу намагалися знайти собі другу половинку. Лорі навіть планувала завести дітей, однак не склалося. Мала кількох хлопців й навіть була зарученою. Однак, на жаль, її наречений трагічно загинув у ДТП через п'яного водія.

"Коли я ходила на побачення, Джордж брав із собою книжки й удавав, що не помічає поцілунків", – ділилась Лорі з журналістами таблоїда The Sun у 2011 році.

Вона тоді зізналась, що втратила цноту в 23-річному віці зі своїм другим хлопцем. Джордж тоді сказав, що може "поводитися так, ніби його там немає".

Фото: George / Lori Schappell

Сьогодні Лорі та Джорджу уже за шістдесят – вони є найстарішими сіамськими близнюками жіночої статі в історії людства. Медики стверджували, що вони не проживуть й до тридцяти, але ці прогнози не справдилися.

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