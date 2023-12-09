Прості лайфхаки: 7 несподіваних застосувань корків від шампанського

Корки призначені не тільки для закриття пляшок вина і шампанського. Для них можна знайти кілька корисних способів застосування в побуті та скоротити кількість побутових відходів.

Святкування Нового року у багатьох із нас асоціюється з шампанським. Ігристе вино весело пузириться в келиху та іскриться в полум'ї новорічних гірлянд і бенгальських вогнів. Але після свята залишаються корки, які ми викидаємо у сміття, не замислюючись, наскільки корисними вони можуть бути. Як використовувати в господарстві натуральні корки від шампанського, розповіло видання Sante+.

Ці ідеї повторного використання оригінальні та прості в реалізації.

1. Зробіть свічки для романтичного вечора

Як і червоне вино, запалені свічки асоціюються з романтикою. Отже, розкоркувавши пляшку вина або шампанського, не забудьте зберегти корок, щоб зробити свічку і запалити її під час романтичної вечері.

Для цього в банку з медичним спиртом помістіть натуральний корок, герметично його закрийте і залиште на добу. За цей час корок вбере спирт і буде чудово горіти.

Встановіть корок у свічник і підпаліть. Корок горить дуже повільно і під час горіння не виділяє токсичних парів для людини та довкілля. За умови, звісно, що він виготовлений із коркового дерева, а не пластику.

Зробіть свічки для романтичного вечора Фото: pinterest.com

2. Використовуйте корок для догляду за кімнатними рослинами

Якщо у вас є кімнатні квіти, ви знаєте, що застій води в корінні веде до його загнивання. Тому у вазонах вкрай важливий хороший дренаж. Замість того, щоб купувати керамзит або збирати камінчики на узбіччі, використовуйте пробки від шампанського.

Ви можете покласти їх на дно горщика при пересадці рослин. Такий корковий дренаж забезпечить хорошу вентиляцію коренів і дозволить уникнути застою води. Крім того, сам корок буде вбирати вологу, а при пересиханні ґрунту — віддавати її назад.

Ви також можете покрити поверхню ґрунту в горщику пробками як мульчу. Це допомагає захистити ґрунт від холоду, надмірної вологості і, отже, цвілі.

Використовуйте корок для дренажу та мульчі Фото: Pexels

3 Позбавтеся неприємного запаху в холодильнику

Ще одна суперпрактична ідея — використовувати корок для обслуговування холодильника. Бо, навіть якщо за ним добре доглядати, у ньому можуть накопичуватися запахи їжі.

Відомо, що пробка відмінно поглинає неприємні запахи. Отже, якщо ви помітили, що в холодильнику з'явився неприємний запах, не зволікайте, розставте кілька корків по різних полицях. Вони діятимуть як маленькі поглинаючі губки, і від запаху не залишиться і сліду

4. Зробіть підставку під гаряче або елемент декору

Корок — цінний ресурс, який допоможе вам створити корисні предмети або декор для вашого інтер'єру.

Ви можете зробити підставку під гаряче або пивний келих, щоб не псувати скатертину чи стільницю. Усе, що потрібно зробити — це нарізати корки на кружечки однакової товщини і склеїти їх між собою.

За такою ж технологією ви можете зробити якийсь декоративний елемент — усе, на що вистачить вашої фантазії!

Зробіть із корків елемент декору Фото: Pexels

5. Розвісьте на стінах картини і фото, не використовуючи дриль

Цей спосіб підійде для невеликих предметів, які ви хочете розвісити на стінах.

Якщо ви не хочете свердлити дрилем стіни, відріжте шматочок пробки від шампанського завтовшки близько 1 см і приклейте його до стіни суперклеєм. Коли клей засохне, вбийте в пробку невеликий цвяшок і повісьте картину або фото в рамці. Пружна структура корка надійно триматиме цвях, стіна залишиться цілою.

5. Закупорте відкриті винні пляшки повторно

Якщо ви не допили вино, пляшку не можна залишати відкритою, щоб вино не видихнулося. Але якщо ви думаєте, що корок не можна повторно вставити в пляшку, то це не так.

Є спосіб, який дасть змогу знову вставити її в горлечко. Для цього занурте корок в окріп хвилин на десять. Під впливом високої температури корок стане м'яким і ви зможете закрити пляшку.

Закупорте відкриті винні пляшки повторно Фото: Pexels

6. Укажіть місця гостей на званому обіді

Ще одна оригінальна ідея — використовуйте короки, як підставки для табличок з іменами гостей на званому обіді. Такі підставки будуть доречні, якщо за столом подаватимуть вино.

Ножем зробіть у корку надріз і вставте в проріз табличку з ім'ям гостя.

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