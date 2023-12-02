Автомобільні лайфхаки: як швидко та безпечно розморозити лобове скло машини

Простий розчин лише з двох інгредієнтів допоможе розморозити обмерзле лобове скло в автомобілі всього за кілька хвилин.

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Щоб розморозити лобове скло в автомобілі, потрібно зробити простий розчин лише з двох інгредієнтів. Для цього знадобиться:

міцний алкогольний напій (горілка або самогон);

вода;

пляшка з розпилювачем.

Як швидко розморозити скло в автомобілі

Для того, щоб позбутися криги на склі, потрібно:

Розвести алкоголь водою в пропорції 1:2 і налити його в розпилювач; Нанести розчин на скло; Видалити лід за допомогою м'якого скребка або щітки, коли він трохи розм'якшиться.

Важливо: у жодному разі не намагайтеся розморозити скло за допомогою гарячої води. Воно може лопнути через різкий контраст температур, особливо якщо вже є мікротріщини.

Як запобігти кризі на лобовому склі

Напередодні морозів накрийте скло автомобіля спеціальним чохлом або просто щільною тканиною відповідного розміру, затиснувши її дверима машини.

Також можна придбати спеціальний спрей "антилід", який не тільки зніме кригу, а й перешкоджатиме її появі. Як правило, такі засоби продаються на багатьох АЗС, у супермаркетах і спеціалізованих магазинах для автомобілістів.

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