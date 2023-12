Топ 8 найкращих продуктів для підвищення імунітету

Щоосені ті, хто піклується про своє здоров'я, починають шукати продукти, що підвищують імунітет. Пошук у Google видасть близько 200 000 результатів, але правда в тому, що не існує якогось одного продукту, який би гарантував, що ваш організм працюватиме якнайкраще в боротьбі з бактеріями або вірусами.

Однак, кілька недавніх досліджень показують, що якість вашого раціону і способу життя, а також певні багаті поживними речовинами продукти, що підвищують імунітет, можуть відіграти роль у зміцненні імунної системи вашого організму до майбутнього сезону холодів. Про це пише онлайн-журнал Eat This Not That.

Імунна система являє собою складну мережу клітин, тканин і органів, які розпізнають потенційний патоген, як-от бактерії та віруси, коли він потрапляє до вашого організму, і вживають заходів для нейтралізації загрози. Багато вітамінів, мінералів та інших біологічно активних сполук у харчових продуктах відіграють важливу роль в імунній системі.

До найбільш важливих поживних речовин для імунітету належать:

вітаміни А (бета-каротин), В, С, D, Е;

фолієва та лінолева кислоти;

мідь і залізо;

селен і цинк.

Нестача будь-якої з цих поживних речовин може поставити під загрозу здатність вашого організму боротися з патогенами.

Раціон для підвищення імунітету має бути сфокусований на рослинній дієті, оскільки більшість біологічно активних сполук, які допомагають підтримувати функціонування імунної системи, присутні в продуктах рослинного походження.

Ось вісім найкращих продуктів, щоб зміцнити імунну систему цієї зими.

Ягоди

Усі ягоди містять вітамін С і антиоксиданти, які допоможуть зміцнити вашу імунну систему, згідно з оглядовою статтею, опублікованою в журналі Molecules. Ягоди багаті на корисні антоціани, які є потужними антиоксидантами. Згідно з дослідженнями, ці сполуки приносять численні переваги для здоров'я, включно зі здоров'ям імунітету.

Часник

Існує понад 5000 опублікованих дослідницьких статей про часник і його роль в імунній функції. За даними Рочестерського університету, алліїн є основною біологічно активною сполукою часнику і діє як антибактеріальний агент. Він також містить аліцин, який діє як природний антибіотик. Часник уже давно використовується як антисептичний, антибактеріальний і протигрибковий засіб, а також може зміцнити імунну систему, допомагаючи боротися з вірусами та іншими патогенами.

Зелень

За словами дієтолога з Фенікса Раяна Гейгера, зелень містить вітамін С і антиоксиданти і чудово підходить для підтримки вашого імунітету. Листова зелень містить кілька поживних речовин, пов'язаних із поліпшенням імунітету, зокрема:

клітковину для здоров'я кишечника,

вітамін С,

бета-каротин

сотні інших біологічно активних сполук.

Хрестоцвіті овочі

Ці популярні овочі сімейства хрестоцвітних містять унікальні біологічно активні речовини, які можуть безпосередньо поліпшити ваш імунітет. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Cell, овочі сімейства хрестоцвітних мають прямий вплив на хімічний сигнал, що запускає внутрішньоепітеліальні лімфоцити — імунні клітини, які служать першою лінією захисту від патогенів. Вчені повідомили, що в дослідженні, коли тварини були позбавлені хрестоцвітних овочів у своєму раціоні, близько 70-80% цих захисних клітин зникли.

Цитрусові

Цитрусові — одне з найкращих джерел вітаміну С, фолієвої кислоти і сотень інших корисних біологічно активних компонентів, які можуть допомогти зміцнити вашу імунну систему. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Immunology, цитрусові допомагають знизити окислювальний стрес і контролювати системне запалення. Вітамін С і фолієва кислота підтримують функцію багатьох типів імунних клітин, включно з природними клітинами-кілерами і Т-клітинами. Ба більше, деякі з основних біологічно активних компонентів, присутніх у цитрусових, мають протизапальні властивості

Мигдаль

Мигдаль часто рекламують як продукт, що підвищує імунітет, тому, що він містить:

клітковину;

корисні ненасичені жири;

рослинний білок;

магній;

селен;

мідь;

цинк;

вітамін Е.

Мигдаль містить більше вітаміну Е, ніж будь-який інший горіх, а дослідження показали, що він сприяє збільшенню кількості Т-клітин — клітин імунної системи, здатних нейтралізувати хвороботворні мікроорганізми. Ба більше, інші дослідження показують, що мигдаль також покращує мікробіоту кишечника, що також зміцнює імунітет.

Насіння

У ліки від кашлю та застуди часто додають селен, тому, що селен підвищує рівень лейкоцитів, що може поліпшити здатність організму боротися з інфекціями. Вживання поживних продуктів, багатих на селен, — це один зі способів підтримувати імунну систему в тонусі. В одному дослідженні, опублікованому в журналі Advances in Nutrition, повідомляється про те, як селен сприяє клітинній імунній відповіді. Автори припускають, що дієтичний селен можна розглядати як допоміжну терапію поряд із традиційними ліками під час боротьби з інфекціями.

Гарбуз, кунжут, коноплі та інше насіння також багаті вітамінами групи В, клітковиною і цинком — поживними речовинами, які потрібні для боротьби з бактеріями, вірусами і грибками.

Гриби

Гриби містять кілька ключових поживних речовин, які підтримують здорову імунну систему, включно з селеном, вітаміном D і B6.

За даними Національного інституту охорони здоров'я Великої Британії, імунна система потребує вітаміну D для захисту від бактерій і вірусів. Гриби — єдиний харчовий продукт, що містить 50-128% вітаміну D природного походження. Наприклад, гриби портобелло містять 120% рекомендованої добової норми вітаміну D.

Нагадаємо 6 найкращих напоїв, які підвищать імунітет і захистять від застуд. Настала пора року, коли більшість людей піклуються про своє здоров'я і намагаються підвищити імунітет, щоб захистити себе від вірусів і застуд. На щастя існує низка напоїв, які чудово впораються з цим завданням.

Раніше Фокус розповів про 4 корисні звички, які допоможуть зміцнити імунітет цієї осені. Перші похолодання змусили нас згадати про те, що за вікном уже осінь. А це означає, що не за горами сезон застуди та грипу, тому настав час робити кроки, які допоможуть підтримувати своє тіло в тонусі.

Важливо! Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.