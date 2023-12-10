Хотіли знести: 220-тонну будівлю перевезли за допомогою 700 шматків мила (відео)

Будинок Elmwood, який був побудований 1826 року і переобладнаний у вікторіанський готель 1896 року, був запланований до знесення 2018 року.

Колишній готель у Новій Шотландії (Канада) був переміщений будівельною фірмою за допомогою 700 брусків мила. Про це пише UPI.

Будівля Elmwood в Галіфаксі, яка була побудована як будинок 1826 року і переобладнана на вікторіанський готель 1896 року, була запланована до знесення 2018 року, але її було врятовано завдяки продажу компанії Galaxy Properties, яка оголосила про плани перемістити будову ближче до вулиці й поставити її на новий фундамент, щоб вона могла поєднатися із запланованим багатоквартирним будинком.

220-тонну будівлю було успішно переміщено бригадою компанії S. Rushton Construction, яка поділилася таймлапс-відео переміщення в Facebook.

Власник компанії Шелдон Раштон сказав, що будівлю Elmwood перемістили на 30 футів (трохи більше ніж 9 метрів) по сталевій рамі за допомогою двох екскаваторів і евакуатора. За його словами, замість роликів команда вирішила використовувати 700 брусків мила Ivory, щоб будівля ковзала. Таке, мило зі слонової кістки особливо м'яке, що забезпечує плавне переміщення.

Раштон сказав, що в найближчому майбутньому, щойно завершать будівництво нового фундаменту, Elmwood знову перемістять.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.