Дівчина заробила тисячі доларів за день, прикрашаючи різдвяні ялинки топлес (фото, відео)

Модель оголосила жартівливу пропозицію та почала прикрашати людям різдвяні ялинки топлес за $300 на годину.

Модель OnlyFans заробила 3500 доларів за день, розкладаючи різдвяні прикраси топлес. Подробиці вона повідомила у новому відео, яке опубліковане в обліковому записі TikTok sincerest_sammi.

Встановлювати ялинку на свята — давня традиція, але модель OnlyFans знайшла спосіб заробити гроші, зробивши це для деяких своїх фолловерів.

Зайшовши в соціальні мережі та запитавши клієнтів у районі Флориди, чи потрібно їм прикрасити дерева, вона отримала понад 30 відповідей, що здивувало навіть її саму. Що ще смішніше, так це гроші, які вона заробляє в процесі. Згодом жінка показала величезну зарплату за прикрашання ялинок топлес.

З її слів, вона очікувала, що лише кілька людей зацікавляться цією ідеєю, тому що у неї склалося враження, що більшість її шанувальників уже встановили ялинки. Потім зізналася, що вирішила брати таку саму суму, яку зазвичай бере за послуги покоївки топлес — 300 доларів на годину. Схоже, як зазначили підписники, у неї буде дуже "зелене" Різдво.

"Сьогоднішня сума розкладання різдвяних прикрас топлес склала 3500 доларів!" — вигукнула вона, обмахуючись грошима.

Жартівлива пропозиція дівчини вийшла з-під контролю. Вона отримала велику кількість відгуків. Модель почала прикрашати людям різдвяні ялинки топлес за $300 на годину. Також вона отримувала й чайові.

Нагадаємо, 10 грудня дівчина поділилася історією 22-річної дружби з черепахою. Деякі дружні стосунки зберігаються на все життя, особливо коли один із друзів — африканська черепаха, яка може жити до 100 років. Кейтлін Доран з Каліфорнії у 7 років попросила у Санти африканську черепаху. На її подив різдвяне бажання здійснилося. Тепер відео разом із нею набирають десятки тисяч переглядів.