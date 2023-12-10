"Руки сверблять": 6-річна дівчинка зіграла в шкільній виставі "роль дружини", матір обурена

За словами жінки, у школі використовують "відсталий" підхід, адже в сучасному світі жодну жінку не повинні ідентифікувати за стосунками з чоловіком. Коментатори вважають, що вона "перегинає палицю".

Шестирічна дівчинка зіграла в шкільній різдвяній виставі роль "чиєїсь дружини", що дуже обурило її матір. Вона вважає, що в 21-му столітті це "відсталий" підхід. Про це повідомляє The Mirror.

У соціальних мережах жінка висловила своє обурення з приводу одного зі шкільних заходів, який був приурочений різдвяним святам. Вчителі з учнями поставили виставу для батьків, проте одну з мам дуже обурила роль її доньки.

Шестирічній дівчинці дісталася роль "чиєїсь дружини", у зв'язку з чим жінка засудила керівництво школи за те, що вони "відстали" від сучасних реалій. Це питання найближчим часом вона має намір обговорити з директором навчального закладу.

"Зазвичай я досить спокійно ставлюся до всього шкільного, і мені, звісно, шкода, що вчителі так завантажені, але, люди. Жодна жінка не має бути ідентифікована за її стосунками з чоловіком. У мене руки сверблять, щоб закликати їх до відповіді. Ось так звичайний повсякденний фемінізм увічнюється за рахунок того, що люди не викривають людей у таких речах. Мене просто турбує, що в навчальному закладі, де навчаються наші діти, таке відбувається, і ніхто не звертає на це уваги", — йдеться в повідомленні матері шестирічної дитини.

Деякі користувачі мережі погодилися з обуренням жінки, проте інші заявили, що вона явно "перегинає палицю", оскільки дії поставленої п'єси відбувалися понад 2000 років тому.

Один із коментаторів написав, що її доньці ще дуже пощастило зіграти людську роль, адже одному з хлопчиків довелося грати роль тварини.

"У мене руки сверблять сказати вам, що ви поводитеся неймовірно безглуздо", — сказано в одній із відповідей.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка уникає Різдва через рідкісне захворювання. У той час як багато людей з нетерпінням чекають святкової вечері зі своїми близькими, Луїза Ленсбері боїться сімейного свята, адже це може обернутися неприємними наслідками.