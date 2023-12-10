"Щоб не накинутися в люті": жінка уникає Різдва через рідкісне захворювання

У той час як багато людей з нетерпінням чекають різдвяної вечері зі своїми близькими, Луїза Ленсбері боїться сімейного свята.

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У Великій Британії жінка з рідкісним захворюванням цього року боїться застілля на Різдво зі своєю сім'єю, оскільки все часто закінчується або скандалом, або її відходом, повідомляє Мirror.

Луїза Ленсбері з Саутгемптона зазвичай їсть так швидко, як тільки може, перш ніж покинути святкову вечерю, щоб не "накинутися в люті" на своїх близьких.

У 34-річної дівчини розлад, який називається мізофонією. Вона страждає від надзвичайної чутливості до звуків. Те, як інші люди їдять, може засмутити її та розлютити. Луїза каже, що збиратися з сім'єю на щорічний святковий бенкет — це "жах", і вона вже непокоїться з цього приводу.

"Моя тривога з приводу виходу з дому цього року досить висока, навіть якщо я поїду до батьків. Зазвичай я їм так швидко, як тільки можу, потім віддаляюся, щоб не накинутися в люті", — розповіла Луїза.

Вона також бореться з іншими шумами. Проблеми виникли ще в дитинстві, але тепер вона навчилася з цим жити.

"У мене завжди був дуже чутливий слух, мені завжди здавалося, що все навколо голосніше, ніж для оточуючих. Коли я злюся, я поводжуся як дитина. Живучи з батьками, я накидалася на будь-кого, хто голосно їв.

Подорослішавши, я зрозуміла, що певні звуки викликають у мені гнів, а за останні 10 років це переросло в почуття люті. Тому я уникаю їсти з людьми за всяку ціну. Мені довелося навчитися контролювати гнів і лють, тому я просто йду", — пояснила молода жінка.

Луїза часто з друзями їсть їжу "на винос". Тоді вона може одягнути навушники й увімкнути музику.

"Занадто тривале використання навушників може викликати в мене головний біль. Іноді я можу сидіти мовчки, а іноді мені доводиться вмикати музику", — пояснила вона.

Замість розслаблюючої музики Луїза іноді використовує беруші, щоб заглушити звук.

"Я використовую їх, щоб спати щоночі в абсолютній тиші. Єдиним недоліком є те, що вони досить болючі. Мені доводиться щодня ними користуватися, бо не можу без них", — поділилася Луїза.

Вона каже, що через свій стан "постійно перебуває на межі", і їй важко підтримувати стосунки та дружбу.

"Я відчуваю, що люди думають, що я це вигадую, але це не так. Спробуйте попросити кого-небудь їсти поруч із вашим вухом — із відкритим ротом — і уявіть, що кожен звук, який ви чуєте, посилюється. Я знаю, що це мій стан, і мені доводиться з цим справлятися. Єдине, про що я прошу — трохи поваги", — зазначила Ленсбері.

Раніше, 4 грудня повідомлялося, що подружня пара Сюзанна і Томас Джеромін з німецького містечка Рінтельн встановила світовий рекорд за кількістю прикрашених різдвяних ялинок в одному будинку.