Пронесла пістолет: жінка спричинила стрілянину в кабінеті МРТ

Постраждала пройшла попередній огляд та підтвердила, що заборонених речей не має.

Жінка спричинила стрілянину в кімнаті, де проводять МРТ. Про це пише Metro.

57-річна мешканка Вісконсина, США, взяла заряджену вогнепальну зброю в кімнату з машиною МРТ в червні 2023, яку потім притягнув магніт, коли її увімкнули.

Внаслідок цього жінка отримала поранення в зад. У звіті про проблему з використанням пристрою, поданому страховою компанією постраждалої, говорилося: "Повідомлялося, що пацієнтку привели в кімнату з магнітами з прихованим чорним пістолетом".

Пістолет притягнувся магнітом і вистрілив один раз. Хвора отримала вогнепальне поранення правої сідниці.

"Пацієнтку оглянув лікар на місці, який описав вхідні та вихідні отвори як дуже маленькі та поверхневі", — зазначається в документах.

Незрозуміло, як жінці вдалося пронести пістолет до сканера, оскільки вона пройшла звичайний огляд на наявність металевих предметів і підтвердила, що нічого подібного при собі немає.

Після інциденту її доставили в лікарню, а пізніше постраждала повідомила, що з нею все гаразд.

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Магнітно-резонансна томографія (МРТ) — це тип сканування, який використовує сильні магнітні поля та радіохвилі для отримання детальних зображень внутрішньої частини тіла. МРТ-сканер являє собою велику трубку з потужними магнітами, всередині якої потрібно лежати під час процедури. Тому жодних металевих речей приносити із собою не можна.

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