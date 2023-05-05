11 років болю: у Колумбії в організмі жінки знайшли голку з ниткою (фото)

Після перевірки на апаратах УЗД і МРТ стало зрозуміло, що причиною постійного болю Марії Фореро стала голка з ниткою після операції 11-річної давності, що залишилася в тілі жінки.

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39-річна Марія Адерлінда Фореро з Колумбії виявила, що страждала від сильного болю протягом 11 років через голку з ниткою, що застрягла в її тілі. Про це пише The Metro.

Жінці після народження четвертої дитини у 2012 році перев'язали фаллопієві труби, щоб запобігти вагітності. Проте внаслідок випадкової помилки лікарі забули в її тілі голку з ниткою.

Через кілька днів після процедури, Марія почала відчувати біль, який поступово тільки посилювався. Їй призначали все сильніші знеболювальні, але з часом біль був настільки сильним, що вона не могла спати або рухатися.

"Через кілька днів почалися болі. Вони не припинялися, тому я пішла на прийом до лікаря, але щоразу мене відправляли приймати знеболювальні", — розповіла Фореро.

Таким чином, Марія жила з відчуттям сильного болю понад десять років, доки нарешті не було встановлено причини.

Лікарі забули в її тілі голку з ниткою Фото: Jam Press

Перевірки на апаратах УЗД і МРТ показали, що причиною постійного болю стала голка з ниткою після операції 11-річної давності, що залишилася в тілі жінки.

"Лікар сказав мені, що під час операції в мені забули голку з ниткою. Я не могла в це повірити, і лікар також", — розповіла вона.

Наразі Марія Фореро чекає на оцінку ризиків для проведення операції з видалення забутих медичних інструментів з її тіла.

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