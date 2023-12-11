11-річна сирота завдяки невдалому жарту знайшла собі сім'ю: як склалась її доля (фото)

Дівчина каже, що завдячує своїм названим батькам усім, що має. Вони полюбили її та дали усі можливості для реалізації у житті.

Сирота Рейвен Вітакер з Кентуккі, що в США, завдяки невдалому жарту знайшла собі сім’ю. Це трапилося, коли їй було 11 років. Сьогодні дівчина вже стала дорослою, і наважилась поділитися з усіма історією, що кардинально змінила її життя. Про це написало видання Goalcast.

"Одного дня, коли мені було 11 років, я кидалася їжею й билася хот-догами у їдальні школи. Це було дуже весело, але персонал розлютився і відправив мене до директора", — згадує 18-річна дівчина.

За словами Рейвен, директор — Джейсон Сміт, на перший погляд, здався їй дуже серйозним, і вона засмутилась через те, що сталося.

"Спершу він попросив мене сісти, а потім запитав, чи зробила б я щось подібне у ресторані зі своєю сім’єю. Я відповіла, що виросла у дитячому будинку і не маю сім’ї. Його це дуже вразило", — згадує дівчина.

Рейвен Вітакер з Кентуккі Фото: instagram.com/raven.whitaker Рейвен Вітакер з Кентуккі

Наступного дня після курйозного інциденту чоловік перетелефонував їй і зробив неочікувану пропозицію. Як з’ясувалося, вони з дружиною не мали власних дітей, тому серйозно задумалися про усиновлення.

"Отже, завдяки жарту, я знайшла сім’ю. Мої мама й тато надихають мене щодня і спонукають використовувати всі шанси у житті. Вони прийняли мене у свою родину, подарували любов та перспективу. Я завдячую їм усім, що маю", — каже американка.

Рейвен усиновили завдяки курйозному випадку в школі Фото: instagram.com/raven.whitaker Рейвен усиновили завдяки курйозному випадку в школі Фото: instagram.com/raven.whitaker

Раніше Фокус писав про восьмирічного сироту Богдана із Бахмута, якого 25 жовтня врятували поліціянти з-під жорстких обстрілів. Хлопчик знайшов нову родину й тепер житиме недалеко від Києва.

Крім того, ми розповідали, як українець із сиротинця загубився у Варшаві й 2 дні блукав містом.