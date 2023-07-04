"Пройшла через пекло": українська сирота, яку називали дорослою жінкою, знайшла нову сім'ю

Наталія Грейс потрапила в заголовки газет усього світу після того, як її звинуватили у спробі вбивства своєї прийомної матері. Тоді Майкл Барнетт розповів, що їхня "дитина" могла зарізати його дружину. Чоловік стверджував, що дівчинці насправді було 22 роки. Зараз сирота з України знайшла нову сім'ю.

Related video

У США вперше за багато років помітили українську дівчинку-карлика Наталію Грейс, яку одного разу звинуватили в тому, що вона прикидалася дитиною. Дівчинка продавала феєрверки разом зі своєю новою прийомною сім'єю. Про це пише Daily Star.

Наталії Грейс було всього шість років, коли її прийомна сім'я прийняла її за 22-річну "дорослу соціопатку", яка, за їхніми словами, намагалася їх убити. 45-річна Крістін Барнетт і 43-річний Майкл Барнетт зі штату Індіана, США, стверджують, що Наталія видавала себе за дитину. Цю дивну історію було детально описано в нещодавно виданому трисерійному серіалі "Цікава справа Наталії Грейс".

Тодішні прийомні батьки пояснили, що їхні підозри щодо віку Наталії почали зростати після того, як вона нібито стала агресивною та "погрожувала ножем" їм та іншим їхнім дітям. Її також звинуватили у спробі "отруїти та вбити" Крістін Барнетт.

"Я, безумовно, не почувався в безпеці поруч із Наталією", — заявив їхній біологічний син Джейк.

Зараз Наталії близько 19 років і вона щаслива з новою сім'єю Фото: Daily Star

Однак Наталії, яка заперечує всі звинувачення, зараз близько 19 років, і, схоже, вона продовжує жити своїм життям і потрапила до нової сім'ї. Її нові прийомні батьки показали в Instagram, що дівчина, як і раніше, любить життя та посміхається. Наталія продавала феєрверки в наметі біля Walmart у штаті Індіана, США.

Шанувальники швидко помітили цю фотографію і поспіши залишити безліч коментарів на підтримку дівчини з України.

"Люблю бачити Наталю! Вона така мила дівчина, яка пройшла через пекло! Радий бачити, що у неї є сім'я, яка її любить — це змушує моє серце танути", — написав один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус писав, що в США жінка пробігла повз активну перестрілку, нічого не чуючи через навушники. Того ж дня в Атланті вісім годин розшукували Дейона Паттерсона, ветерана берегової охорони США, якого зрештою заарештували, за підозрою в тому, що він застрелив жінку і поранив ще чотирьох осіб.

Також повідомлялося, що сантехнік обікрав господиню будинку, поки "шукав" інструмент. Чоловік не знав, що весь час, поки він був у будинку, його знімала прихована камера. Його підозрюють у крадіжці пари сережок, яка лежала в шухляді столу в спальні господині будинку.