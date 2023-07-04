"Прошла через ад": украинская сирота, которую называли взрослой женщиной, нашла новую семью

Наталия Грейс попала в заголовки газет всего мира после того, как ее обвинили в попытке убийства своей приемной матери. Тогда Майкл Барнетт рассказал, что их "ребенок" мог зарезать его жену. Мужчина утверждал, что девочке на самом деле было 22 года. Сейчас сирота из Украины нашла новую семью.

Related video

В США впервые за много лет заметили украинскую девочку-карлика Наталью Грейс, которую однажды обвинили в том, что она притворялась ребенком. Девочка продавала фейерверки вместе со своей новой приемной семьей. Об этом пишет Daily Star.

Наталье Грейс было всего шесть лет, когда ее приемная семья приняла ее за 22-летнею "взрослую социопатку", которая, по их словам, пыталась их убить. 45-летняя Кристин Барнетт и 43-летний Майкл Барнетт из штата Индиана, США, утверждают, что Наталья выдавала себя за ребенка. Эта странная история была подробно описана в недавно вышедшем трехсерийном сериале "Любопытное дело Натальи Грейс".

Тогдашние приемные родители объяснили, что их подозрения относительно возраста Натальи начали расти после того, как она якобы стала агрессивной и "угрожала ножом" им и другим их детям. Ее также обвинили в попытке "отравить и убить" Кристин Барнетт.

"Я определенно не чувствовал себя в безопасности рядом с Натальей", — заявил их биологический сын Джейк.

Сейчас Наталье окло 19 лет и она счастлива с новой семьей Фото: Daily Star

Однако Наталье, которая отрицает все обвинения, сейчас около 19 лет, и, похоже, она продолжает жить своей жизнью и обзавелась новой семьей. Ее новые приемные родители показали в Instagram, что девушка по-прежнему любит жизнь и улыбается. Наталья продавала фейерверки в палатке возле Walmart в штате Индиана, США.

Поклонники быстро заметили эту фотографию и поспеши оставить множество комментариев в поддержку девушки из Украины.

"Люблю видеть Наталью! Она такая милая девушка, которая прошла через ад! Рад видеть, что у нее есть семья, которая ее любит — это заставляет мое сердце таять", — написал один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус писал, что в США женщина пробежала мимо активной перестрелки ничего не слыша из-за наушников. В тот же день в Атланте восемь часов разыскивали Дейона Паттерсона, ветерана береговой охраны США, который в итоге был арестован, по подозрению в том, что он застрелил женщину и ранил еще четырех человек.

Также сообщалось, что сантехник обокрал хозяйку дома, пока "искал" инструмент. Мужчина не знал, что все время, пока он был в доме, его снимала скрытая камера. Его подозревают в краже пары сережек, которая лежала в ящике стола в спальне хозяйки дома.