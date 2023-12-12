Встигнути за 20 днів: чек-лист обов'язкових справ до Нового року

Перед Новим роком у нас зазвичай так багато планів, і стільки всього потрібно зробити, що голова йде обертом. Щоб нічого не проґавити і ще встигнути відпочити перед святом, складіть чек-лист передноворічних справ.

Новорічна ніч — свято, коли загадуються бажання і відбуваються чудеса. Щоб встигнути підготуватися до свята, треба заздалегідь усе спланувати: прикрасити оселю, накрити стіл, зустріти гостей і ще купа інших важливих справ. Як у цій метушні нічого не забути і ще встигнути відпочити, розповів сайт "Знай".

Щоб усі важливі справи було зроблено і при цьому залишилися сили святкувати Новий рік, потрібно дотримуватися трьох простих правил:

Складіть чек-лист завдань, які потрібно встигнути зробити до Нового року. Оцініть свої сили і викресліть те, що ви точно не встигнете. Розподіліть справи між членами сім'ї та позначте терміни, коли і що потрібно зробити.

А тепер перейдемо до списку невідкладних передноворічних справ.

Наведіть лад у голові та домі

Наведіть лад у голові та домі Фото: Pixabay

І психологи, і езотерики кажуть, що наводячи лад у просторі, який вас оточує, ви очищаєте свою свідомість і впорядковуєте думки. Тож почніть підготовку з того, щоб розчистити місце для всього хорошого, що обов'язково прийде у ваш дім у майбутньому році:

викиньте мотлох і непотрібні речі, якими ви не користуєтеся;

зробіть генеральне прибирання в будинку;

оцініть свої стосунки з іншими людьми і позбудьтеся токсичного оточення;

пробачте тих, хто вас образив — відпустіть минуле;

попросіть вибачення, якщо когось образили ви;

якщо ви давно збиралися сказати щось важливе близькій людині, зробіть це до Нового року;

приведіть до ладу фінанси: віддайте борги, проаналізуйте свої витрати в році, що минає;

видаліть усе зайве з пам'яті телефону та комп'ютера;

завершіть усі поточні справи на роботі, не залишайте "хвостів";

підведіть підсумки минулого року, чого вам вдалося досягти, наскільки ви задоволені своїми успіхами.

Коли ви очистите простір навколо себе, можна починати безпосередньо готуватися до свята.

Приготуйте або купіть усе необхідне

Приготуйте або купіть усе необхідне Фото: Pixabay

Сплануйте зустріч Нового року заздалегідь. Визначтеся, де пройде вечірка, в якій компанії ви святкуватимете і що вам знадобиться для підготовки:

купіть квитки, якщо ви збираєтеся кудись поїхати або піти;

якщо будете самі готувати святкову вечерю, складіть новорічне меню з урахуванням кулінарних уподобань ваших гостей;

складіть список продуктів і зробіть закупівлю заздалегідь, щоб не стояти в чергах перед самим новим роком;

якщо потрібно, домовтеся з кимось із друзів або рідних про допомогу в закупівлі продуктів або готуванні;

продумайте, як ви прикрасите будинок до Нового року, розподіліть завдання між членами сім'ї;

вирішіть, у чому ви зустрічатимете Новий рік: заздалегідь підготуйте вбрання або купіть щось нове;

купіть подарунки рідним, близьким, друзям і колегам;

якщо ви хочете привітати людей, які живуть далеко від вас, надішліть їм подарунки або листівки заздалегідь, щоб вони встигли їх отримати до свята;

виділіть час для себе, щоб розслабитися перед святами: сходіть у спа-салон, на масаж;

запишіться заздалегідь до салону краси і зробіть зачіску та манікюр.

Відпочиньте

Відпочиньте Фото: Pixabay

У передсвятковій метушні знайдіть час для щоденних маленьких радощів:

влаштуйте з родиною кіномарафон новорічних фільмів;

почніть читати книгу, яку давно пригледіли;

зустріньтеся з рідними та друзями, з якими ви не плануєте разом зустрічати новий рік;

влаштуйте романтичний вечір з коханою людиною і разом помрійте про майбутнє;

згадайте найщасливіші моменти року, що минає, подумки подякуйте Всесвіту і людям у вашому житті, за все, що трапилося цього року;

зробіть собі подарунок, щоб підняти настрій;

заплануйте як мінімум 2-3 години відпочинку на 31 грудня, щоб не позіхати в новорічну ніч.

Побудуйте плани на майбутній рік

Побудуйте плани на майбутній рік Фото: Pixabay

Зробіть паузу в низці невідкладних справ, і подумайте, чого ви чекаєте від прийдешнього року:

поновіть своє резюме, подумайте про нові можливості, кар'єрне та професійне зростання;

спробуйте в прийдешньому році щось нове: наприклад, відкрийте для себе нове захоплення, запишіться в спортзал або почніть вивчати іноземну мову;

зробіть карту бажань: оформіть її як колаж із фотографій, намалюйте або складіть таблицю цілей;

виберіть одне, найзаповітніше бажання і вирішіть, як ви будете його загадувати, коли годинник битиме дванадцять разів у новорічну ніч.

Після того, як ви складете список справ до Нового року, оцініть, скільки часу вам на це знадобиться. І не намагайтеся осягнути неосяжне:

викресліть те, на що у вас точно не вистачить сил;

відзначте справи, які потрібно делегувати близьким;

виділіть те, що є найголовнішим, і приступайте до реалізації планів.

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