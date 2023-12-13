Тяжка доля: щасливчик, який виграв $13 мільйонів у лотерею, помер в самотності (фото)

Чоловік був відлюдником й мало з ким спілкувався. Його 62-річна дружина померла кілька місяців тому.

73-річний Пол Меддісон, який у 1995 році зірвав колосальний джекпот у розмірі 11 мільйонів фунтів стерлінгів (13,7 млн доларів), помер у цілковитій самотності. Про історію його життя написало видання Daily Record.

Життя Меддісона перевернулось з ніг на голову відразу після виграшу в лотерею. Кохана дружина Рут розлучилася з ним й знайшла собі іншого чоловіка.

Оскільки Полу була важко справлятися з господарством, він найняв прибиральницю – Евелін Макгілліварі. З часом вони закохалися одне в одного й одружилися, зігравши весілля на пляжі Маврикію на День Святого Валентина у 1997 році.

Подружжя придбало за 650 тис. фунтів стерлінгів (близько 30 млн грн) Robgill Tower – історичну будівлю XVI століття поблизу Дамфріса (Шотландія). Сусіди кажуть, що парочка була відлюдькуватою й рідко з ким спілкувалась. Пол відразу поставив камери відеоспостереження, ворота з дистанційним керуванням і домофон, щоб перевіряти усіх відвідувачів.

З часом Меддісони виставили свій будинок на продаж за 2,8 млн фунтів стерлінгів (близько 130 млн грн).

"Це був казковий і дуже щасливий дім, але він став занадто великим для нас. Іноді міняємо спальні просто для різноманітності. Нам не потрібно стільки місця, тож настав час для іншої мрії", – зізнавалась Евелін в одному з інтерв’ю.

Згодом подружжя перебралось до району Перт та Кінросс.

Відомо, що 62-річна дружина Меддісона померла від важкої хвороби на початку цього року. Сам Пол пережив її всього на кілька місяців. Правоохоронці повідомили, що ознак насильницької смерті на його тілі немає й закрили справу.

Пол Меддісон зі своїм бізнес-партнером святкують виграш у лотерею Фото: PA

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив великому виграшу в лотерею змінити спосіб його життя. Щасливчик прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини.