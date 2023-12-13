Дідусь любить швидкість: винахідник причепив до свого велосипеда реактивний двигун (відео)

Родичі благали чоловіка відмовитися від швидкої їзди, але він наполіг на своєму.

Американський інженер на пенсії Роберт Меддокс прославився завдяки своїм неймовірним винаходам. Дідусь їздить на велосипеді, візках, скейтах та навіть санях Санти, попередньо причепивши до них справжній реактивний двигун. Відео зі своїми екстремальними поїздками він викладає на каналі у YouTube, де на нього підписано 436 тисяч користувачів.

Родичі благали чоловіка одуматись й відмовитись від швидкої їзди. Але він наполіг на своєму: власноруч майструє реактивні транспортні засоби, сідає у крісло, заводить двигун і розганяється аж до 144 км/год.

Результати своїх карколомних тест-драйвів безстрашний гонщик записує на відео від першої особи.

До речі, особлива гордість дідуся – потрійний безклапанний реактивний двигун, встановлений на старий візок.

Користувачі мережі люблять Меддокса за його божевільні експерименти з двигунами. Свої досягнення та незвичайні напрацювання він викладає на суд глядачів та охоче ділиться секретами.

Проте експерти попереджають, що повторювати побачене у кадрі не можна в жодному разі, бо це небезпечно для життя.

Автор екстремальних роликів – професіонал, тому на свій страх і ризик не використовує страховку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про початок створення найбільшого у світі термоядерного ракетного двигуна. Вчені кажуть, що завдяки новому винаходу на Марс можна буде долетіти лише за кілька місяців, а до супутників Сатурна – всього за 2 роки замість восьми.

Крім того, ми розповідали, як старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.