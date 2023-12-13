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Технології та наука

Дуже швидкий політ на Марс. Компанія зі США створює унікальний термоядерний двигун

термоядерний двигун
Фото: interestingengineering.com | Дуже швидкий політ на Марс. Компанія зі США створює унікальний термоядерний двигун

За допомогою термоядерних двигунів можна значно скоротити час польоту не тільки на Місяць і Марс, а й у глибший космос.

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Американська компанія Helicity Space отримала інвестиції від інших компаній, які займаються космічними технологіями, у розмірі 5 млн доларів. Ці фінансові вливання допоможуть прискорити розробку унікального термоядерного двигуна для космічних кораблів, який дасть змогу здійснювати більш швидкі переміщення в космосі. Таким чином час польоту на Місяць, Марс або інші світи Сонячної системи значно скоротиться, пише Interesting Enineering.

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Інженери компанії Helicity Space зараз активно займаються створенням термоядерного двигуна з використанням запатентованої технології. На відміну від сучасних хімічних двигунів для ракет і космічних кораблів, термоядерний двигун має більший потенціал ефективності роботи і, звісно ж, швидкості переміщення в космосі. За допомогою термоядерного синтезу можна створити в 10 млн разів більше енергії на одиницю маси палива. Таким чином за допомогою таких рухових установок дослідження глибокого космосу стане більш ефективним, а час польоту на Марс, Місяць або інші світи Сонячної системи значно скоротиться.

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Шлях до безмежної енергії. Найбільший у світі термоядерний реактор почав свою роботу

Інженери компанії Helicity Space створили унікальну технологію Helicity Drive, яка лежить в основі майбутнього термоядерного двигуна, що наразі перебуває на стадії розробки. За допомогою цієї технології можна якнайкраще перетворити електрику в плазмовий нагрів, що є важливим процесом для досягнення необхідних умов для створення термоядерного синтезу. Ця технологія базується на методі магнітоінерційного синтезу, який полягає у стисненні стабільних плазмових струменів магнітним соплом. Під час цього процесу плазма нагрівається до сотень мільйонів градусів Цельсія і в результаті створюється реакція термоядерного синтезу. Саме вона створює тягу, за допомогою якої космічний корабель рухається вперед.

термоядерний двигун Fullscreen
Американська компанія Helicity Space отримала інвестиції від інших компаній, які займаються космічними технологіями, у розмірі 5 млн доларів. Ці фінансові вливання допоможуть прискорити розробку унікального термоядерного двигуна для космічних кораблів, який дасть змогу здійснювати більш швидкі переміщення в космосі. Таким чином час польоту на Місяць, Марс або інші світи Сонячної системи значно скоротиться
Фото: interestingengineering.com

Завдяки отриманим інвестиціям у компанії Helicity Space тепер є більше можливостей для вдосконалення своєї технології та створення прототипу діючого термоядерного двигуна для польотів у глибокому космосі.

Згідно із заявою компанії, спочатку буде створено експериментальний термоядерний двигун, який продемонструє роботу технології в невеликому масштабі. Що стосується повноцінного прототипу, який буде встановлений на космічному кораблі, то він має бути перевірений у космосі приблизно через 10 років.

Як уже писав Фокус, компанія з Великої Британії створює найбільший у світі термоядерний двигун, призначений для космічних ракет.

Також Фокус писав про те, що знаменитий космічний апарат "Вояджер-1", який вже полетів із Сонячної системи, знову почав надсилати на Землю дивні повідомлення. Інженери NASA кажуть, що в роботі космічного зонда стався черговий збій.

Нагадуємо, що NASA на честь річниці повернення космічного корабля Orion з Місяця, показало унікальне відео, на якому видно, як стався вхід корабля в атмосферу Землі на швидкості 40 000 км/год, як уже писав Фокус .