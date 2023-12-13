Тепер він одинокий: майстер оригінально помстився клієнту, який не заплатив йому за роботу

У чоловіка був ключ від квартири, де жив недобросовісний замовник. Тож він вирішив цим скористатися.

Майстер з ремонту підлог, якому клієнт не заплатив за виконану роботу, розповів про втілення у життя оригінального плану помсти. Чоловік зробив так, аби його кривдника покинула кохана дружина. Подробицями цієї історії він поділився на сторінці Fesshole в соцмережі X (колишній Twitter).

У дописі автор розповів, що сумлінно виконав свою роботу з укладання нової підлоги у ванній кімнаті, але винагороди так і не отримав. Оскільки у робітника був ключ від житла клієнта, він прийшов туди ще раз, аби перед приходом його дружини підкинути на ліжко пару мереживних трусиків та упаковки з презервативів.

Майстер стверджує, що тепер той клієнт "одинокий".

Його пост став вірусним й зібрав сотні тисяч переглядів, коментарів та репостів.

"Як варіант, ти б ще міг просто зняти підлогу назад", "А звідки ти дізнався, яка саме сторона ліжка належала йому?", "Так не можна", "Взагалі-то, проникнення у чуже житло без дозволу – це злочин, за яким можна потрапити до в’язниці", "Наш сантехнік якось зізнався, що в нього зберігається безліч ключів від клієнтів. Після цього я простежив, щоб він повернув мого, але все одно поміняв замки, щоб бути абсолютно впевненим", – пишуть користувачі мережі під дописом.

Майстер підкинув клієнту в ліжко трусики та упаковки презервативів Фото: pinterest.fr/ivanovaolga

Нагадаємо, раніше Фокус писав і про інші плани помсти. Наприклад, хлопчина з Аргентини, дізнавшись про зраду своєї коханої дівчини, вигадав нестандартну ідею, як їй добряче насолити.

Також ми розповідали історію майбутньої нареченої, яка дізналася про зраду коханого за ніч до весілля. Дівчині навіть не спадало на думку, що коханий зустрічається з іншою за її спиною.