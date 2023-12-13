4 місяці валявся: чоловік викинув свій "щасливий білет" з мільйонами доларів

Переможець лотереї через свою неуважність спочатку не помітив виграшної комбінації чисел.

Виграшний лотерейний білет упродовж чотирьох місяців валявся у вантажівці 29-річного жителя Шеперда, що у США. Чоловік купив білет вартістю 20 доларів у магазині Shepherd EZ Mart на Іст-Райт-авеню, а коли не побачив виграшу, викинув його у ящик для непотрібних речей. Про це повідомляє видання UPI.

"Часом після роботи я зупиняюся, щоб взяти участь у миттєвій лотереї. Близько чотирьох місяців тому я купив черговий білет, але коли зняв захисну плівку, то не побачив виграшної комбінації чисел, тому кинув папірець в ящик для непотрібних речей", – розповідає гравець.

За словами американця, близько тижня тому дружина дала йому кілька нових лотерейних білетів, аби він відніс їх для перевірки у місцевому магазині. Чоловік взяв з собою цілий ящик з результатами старих розіграшів.

"Коли я його просканував, то відразу отримав повідомлення про необхідність подачі заявки на отримання виграшу. А потім помітив унизу напис "2 мільйони доларів", і мені відняло мову. Це просто диво, що цей білет не опинився на смітнику", – каже щасливчик.

Переможець не планує витрачати джекпот на великі покупки, натомість збереже їх для родини на майбутнє.

Лотерейний білет 4 місяці валявся у вантажівці Фото: Pinterest

На жаль, виграші у лотерею не завжди закінчуються щасливо. Наприклад, 73-річний Пол Меддісон, який у 1995 році зірвав колосальний джекпот у розмірі 11 мільйонів фунтів стерлінгів (13,7 млн доларів), помер у цілковитій самотності. Кохана дружина Рут розлучилася з ним та знайшла собі іншого чоловіка.

Також Фокус писав про чоловіка, який виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дав змоги великому виграшу в лотерею змінити спосіб його життя. Щасливчик прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.