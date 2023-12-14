У мережі розкрили секрет страхітливого трюку з дівчиною, яка повисла над прірвою (відео)

Користувачі мережі з’ясували, що це насправді вдала оптична ілюзія, яка з’являється завдяки певному кутові нахилу камери на місці зйомки.

Блогер Саймон Бруннер, учасник конкурсу Ninja Warrior, показав у своєму Instagram відео з моторошним трюком. У кадрі він однією рукою тримає інфлюенсерку Пію Нідермайєр, яка нібито повисає на мотузковому мосту в австрійських горах.

На опублікованому відео дівчина на карколомній висоті безстрашно рухається у повітрі. В описі Саймон похизувався, що цей трюк був частиною "божевільної пригоди".

Втім, як з’ясувалося, їхнє відео створене за допомогою оптичної ілюзії. Ефект "зависання над прірвою" з’являється завдяки певному кутові нахилу камери на місці зйомки.

"Ця локація знаходиться поряд з Ольперерхютте (Olpererhütte) в Австрії. Під мостом до землі близько 2,5 метри", – зазначив у коментарях під роликом один з підписників.

Блогери Саймон Бруннер і Піа Нідермайєр висять на мосту в Австрії Фото: instagram.com/pianiedermeier

Інші глядачі жорстко розкритикували "екстремалів" за подібний контент. Адже занепокоєні, що фокус можуть побачити діти й спробують повторити це самостійно.

"Це справді безглуздо", "Найдурніша річ, яку я коли-небудь бачив", "Просто неймовірно, на що сьогодні можуть піти люди, щоб отримати вподобайки та перегляди", "Тут немає здорового глузду", "Чорт забирай", – пишуть вони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про відео популярної блогерки Зари під назвою "Uncanny Valley" ("Зловіща долина"), яке завірусилося в соцмережах і привернуло увагу візажистів зі всього світу.

Крім того, ми розповідали про інфлюенсерку Анжелу Софію з Великої Британії, яка поскаржилася на таємничий збій у своєму iPhone. Дівчину упродовж п’ятьох років "мучить" будильник, який вмикається щодня рівно о 9:25 ранку, хоча вона його ніколи не виставляла на цей час й гадки не має, як виключити.