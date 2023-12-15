Там не світло у кінці тунелю: жінка повернулась до життя після 24 хвилин клінічної смерті

Лорен Канадей не бачила усього того, що часто описують у кіно та медіа. Але відчула дещо інше.

Письменниця Лорен Канадей повернулась до життя після 24 хвилин клінічної смерті й розповіла, що відчувала увесь цей час. Жінка детально описала свій досвід у мемуарах "Авеню Незалежності", а днями поділилась спогадами на Reddit-форумі.

Канадей визнали мертвою після раптової зупинки серця в лютому цьогоріч. Ймовірно, це сталося через ускладнення, спричинені COVID-19.

Лікарі швидкої, що приїхали за викликом, упродовж 24 хвилин намагалися врятувати їй життя й робили штучне дихання, аби запустити серце.

"Після цього я лежала у комі 2 дні. Не пам'ятала ані того, що було тиждень тому, ані більшої частини часу, проведеного у відділенні інтенсивної терапії. Кажуть, що я весь час забувала, чому опинилася у лікарні", – згадує ті трагічні дні Лорен.

За словами жінки, вона не бачила того, що часто описують у кіно та медіа: усе життя не проносилося перед очима й не було світла в кінці тунелю. Смерть, на її думку, більше схожа на сон, коли тіло та душу охоплює відчуття "надзвичайного спокою".

"Я відчуваю, що моє перше життя закінчилося у лютому, і я прокинулася для другого життя, маючи уже новий погляд. Між життям та смертю дуже тонка грань. Вдячна за те, що можу проводити більше часу з друзями та сім'єю. Тож більше не турбуюся про смерть", – резюмує жінка.

Вона на певний час вимушено зробила перерву в роботі й проходить щотижневу терапію.

До речі, випадок Лорен Канадей унікальний, позаяк більшість людей не живуть довго після свого "воскресіння". За період з 1982 до 2018 року було задокументованих 65 випадків, лише 18 пацієнтів повністю одужали.

Лорен Канадей написала книгу про свій непересічний досвід Фото: Lauren Canaday Лорен Канадей написала книгу про свій непересічний досвід Фото: Lauren Canaday

До речі, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про 90-річну бразилійку Норму Сілвейр да Сілва, яка потрапила у заголовки масмедіа після "воскресіння з мертвих". Медики з лікарні Сан-Хосе у Великому Флоріанополісі констатували її смерть від інфекції 25 листопада о 23:40. Після чого тіло жінки доправили у крематорій, де один з працівників випадково помітив, що вона насправді жива.

Крім того, в Еквадорі під час власних похоронів ожила "покійниця". Очевидці розповідають, що вона почала стукати зсередини труни. За сім днів після цього жінка все ж померла від ішемічного інсульту. Медики зазначили, що пацієнтка була під "постійним наглядом", але не надали додаткових деталей про цей випадок.