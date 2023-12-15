Місто під землею: з покинутої військової бази зробили бункери на випадок "судного дня"
Попит на приміщення значно зріст через початок війни в Україні, зростання напруженості у відносинах США з Китаєм, а також бойові дії на Близькому Сході.
У гірському масиві Блек-Гіллз, що в американській Південній Дакоті, з покинутої військової бази зробили ціле підземне містечко з бункерами на випадок "судного дня". Всім охочим пропонують поселитися в одному з 575 обладнаних усім необхідним приміщень. Загалом там вміщається близько 10 тис. осіб, пише видання Daily Mail.
"Тепер не тільки еліта, а й люди з середнім доходом, зможуть зарезервувати собі місце у бункері, якщо почнеться пекло. Наш епічний гуманітарний проєкт повністю готовий до будь-яких подій та в будь-який час", – запевнив Данте Вічіно, виконавчий директор компанії Vivos, яка керує цими приміщеннями.
Чоловік каже, що попит на їхні бункери значно зріст через COVID-19, початок війни в Україні, зростання напруженості у відносинах США з Китаєм, а також бойові дії на Близькому Сході.
Прихисток розрахований щонайменше на один рік автономної роботи. Увесь цей час люди можуть не виходити на поверхню.
На опублікованих фотографіях можна побачити, що бункери добре вмебльовані. У кімнатах є дивани, килими, журнальні столики, телевізори, в кухні – холодильник, мікрохвильовка та пральна машинка.
Бункери продаються по 55 тис. доларів США. Також потрібно буде заплатити за річну оренду землі – 1091 долар.
Комплекс у США називається Vivos Xpoint. Компанія також будує схожий бункер Vivos Europa на горі в Німеччині.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка із США, який купив занедбаний ядерний бункер 1980-х років, щоб перетворити його на унікальний будинок, і був вражений тим, що виявив. Про цю дивовижну історію розповідає документаліста Кірстен Дірксен у своєму новому ролику на YouTube.
До того ж блогер показав таємничий покинутий будинок, що застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка "Базз Лайтер" і стара конячка-гойдалка.