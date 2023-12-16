Зроблені на замовлення: у притулку для бездомних знайшли рідкісні кросівки за 740 тисяч гривень (фото)

Блискучі золоті кросівки Nike було легко помітити в купі інших речей. Особистість того, хто пожертвував взуття, залишається загадкою.

У США під час огляду пожертв у притулку для бездомних виявили унікальні кросівки. Про це пише NBC Philadelphia.

Блискучі золоті кросівки Nike було легко помітити в купі інших речей у притулку в Портленді, штат Орегон, на початку цього року.

Це були Air Jordan, одна з кількох пар, зроблених спеціально на замовлення для режисера Спайка Лі. Тепер вони виставлені на аукціон, де за них можна вторгувати 20 000 доларів (трохи більш як 740 тисяч гривень). Гроші підуть на потреби притулку.

Взуття анонімно кинули в лоток для пожертвувань у Портлендській місії порятунку навесні. Один із колишніх безхатченків знайшов його під час сортування пожертв і звернув на нього увагу персоналу.

Дизайнер Nike Тінкер Гетфілд створив ці кросівки 2019 року для Лі, який того ж року одягнув їх на церемонію вручення премії "Оскар" за сценарій фільму "Чорний куклукскланівець". За словами співробітників притулку, подаровані кросівки не були особистою парою Лі, але були зроблені для нього, щоб він міг роздати їх членам свого близького оточення.

Особа того, хто пожертвував взуття, залишається загадкою Фото: Portland Rescue Mission

Гетфілд відвідав притулок і підтвердив справжність взуття. Він також підписав змінну коробку і подарував інші товари Nike. Компанія базується в сусідньому місті Бівертон, штат Орегон.

"Я дуже радий, що взуття опинилося тут. Це щасливе завершення чудового проєкту", — сказав дизайнер.

Особа того, хто пожертвував взуття, залишається загадкою.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зробив приголомшливе відкриття під час вуличного розпродажу. Іноді цінні речі можна купити майже задарма і в цьому людям може допомогти непримітний розпродаж біля будинку або гаража.

Також стало відомо, що дружина мільйонера поскаржилася на труднощі розкішного життя. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу поскаржилася на труднощі у своєму житті.