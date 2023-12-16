Збігав потайки в паб: дружина побудувала чоловікові власний бар на задньому дворі (фото)

Джейн Таппер назвала свій паб The Doghouse Inn. Заклад на задньому дворі припав до душі не тільки її чоловікові, а й дітям та друзям родини.

Жінці з Великої Британії так набридло, що її чоловік потайки ходить у паб випити пінту пива, що вона вирішила побудувати йому власний паб на задньому дворі. Заклад припав до душі всій родині. Про це пише The Mirror.

Багато людей люблять випити пінту пива в барі після довгого дня, але одна британка вирішила, що повинна щось зробити, тому що їй набридло, що її чоловік проводить там так багато часу.

Пол Таппер, інженер з міста Ньютон-Аббот у Девоні, завжди був великим любителем ходити в паб, що дуже дратувало його дружину Джейну. Але замість того, щоб попросити чоловіка відмовитися від свого хобі, жінка вирішила побудувати паб посеред свого саду, щоб він не збігав за пінтою пива.

Мама трьох дітей назвала свій паб The Doghouse Inn. Ще 2019 року, коли вона побудувала бар, вона сказала, що це надало абсолютно нового сенсу її сімейному життю. Тоді британка заявила, що вони з чоловіком влаштовуватимуть вечірки, а також проводитимуть спокійні вечори вдома.

"Мій чоловік Пол завжди любив заглядати в наші місцеві заклади, а я ніяк не могла втримати його вдома. І ось я подумала — чому б не створити свій власний паб, не стати господинею, і тоді я справді зможу сказати людям — мій чоловік у будці!" — сказала Джейн, якій тоді було 48 років.

Жінка зазначила, що ідея побудувати бар виявилася не з дешевих Фото: Caters news

За її словами, уся затія обійшлася не дешево для сім'ї. Спочатку подружжя витратило 15 000 фунтів стерлінгів (майже 709 тисяч гривень) на вирівнювання саду, а потім виклало близько 2700 фунтів стерлінгів (майже 128 тисяч гривень) за початкове будівництво будиночка.

Коли справа дійшла до декору, вони постаралися зробити все якомога дешевше, використовуючи соціальні мережі та сайти перепродажів, але Джейн не змогла втриматися і витратила 100 фунтів (4725 гривень) на церковну лаву для сидіння.

Жінка також витратила 650 фунтів стерлінгів (майже 21 тисячу гривень) на гру Space Invader, щоб надати приміщенню атмосферу справжнього пабу. Видання зазначає, що місце має дуже крутий вигляд і видно, що воно часто використовувалося під час пандемії COVID-19.

Джейн Таппер назвала свій паб The Doghouse Inn Фото: Caters news

Паб також припав до душі їхнім дітям, 35-річному Тому, 29-річній Лоррен і 30-річному Джеку, які вважають, що зрештою це дасть їм змогу заощадити на алкоголі. Самому Полу теж це подобається.

"Пол тепер навіть приводить своїх друзів, і, схоже, ми всі задоволені. Я постійно знаходжу що-небудь для маленького пабу, і він став не тільки "чоловічою берлогою" для Пола. Мені теж подобається користуватися ним, і я із задоволенням проводжу там ночі безперервно. Тут здорово розслабитися, і я справді почуваюся як у своєму домі!" — додала Джейн.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.