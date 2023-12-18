"Відправив на звалище": кур'єр вирішив залишити посилку в незвичайному місці (фото)

Гелен Верілл так і не дізналася, що їй подарували на день народження.

Жінка з Великої Британії була розлючена після того, як кур'єр Amazon вирішив викинути її посилку у відро для сміття. Про цю історію згадує таблоїд The Mirror.

Пропустити доставку — це, звісно, неприємно, але, як правило, не страшно. Однак для однієї жінки несподівана посилка, що прийшла під час її відсутності, завдала неприємностей.

Зазвичай кур'єри або залишають її в спеціально відведеному безпечному місці, або перебудовують доставку, або залишають її у сусідів. Але цього разу все сталося зовсім інакше.

Гелен Верілл святкувала свій 50-й день народження, влаштувавши маленьку відпустку, коли у двері постукав кур'єр Amazon. Оскільки нікого не було вдома, співробітник компанії поклав коробку в кошик для побутових відходів і залишив візитну картку, повідомивши спеціальному працівнику, куди поклав посилку.

Однак поки жінка поверталася з готелю Star Inn At Harome, розташованого неподалік від Хелмслі, Північний Йоркшир (Велика Британія), її сусід невинно виставив сміттєві контейнери. Поки вона дісталася до будинку, посилка вже вирушила на звалище.

"Ми пішли на ніч, повернулися наступного ранку, і наш сусід люб'язно виставив відро для сміття. Коли ми забрали пошту з поштової скриньки, там була записка, в якій йшлося про те, що у відрі для сміття знаходиться посилка для нас. Ніхто з нас нічого не замовляв, і ми й гадки не маємо, що це таке. Я ніколи не чула, щоб вони клали її разом із побутовими відходами. Чесно кажучи, я вважаю, що це дуже погано, вони могли б залишити його в сусідів, вони могли б зробити все, що завгодно. Мої сусіди — пенсіонери, і вони постійно бувають удома", — розповіла Верілл у 2019 році.

Записка на картці, залишеній кур'єром, свідчила, що коробка в коричневому сміттєвому відрі з кришкою Фото: brit

Записка на картці, залишеній кур'єром, свідчила, що коробка в коричневому відрі для сміття з кришкою і супроводжувалася надряпаним на листівці смайликом. Однак Гелен залишилася не задоволена, оскільки вона задається питанням, чому посилка взагалі була поміщена в контейнер для побутових відходів.

"Можливо, хтось надіслав мені щось на день народження", — сказала вона, додавши, що Amazon повідомив, що розслідує інцидент.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зробив приголомшливе відкриття під час вуличного розпродажу. Іноді цінні речі можна купити майже задарма і в цьому людям може допомогти непримітний розпродаж біля будинку або гаража.

Також стало відомо, що дружина мільйонера поскаржилася на труднощі розкішного життя. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу поскаржилася на труднощі у своєму житті.