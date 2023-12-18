Щось нагадує: відомий шеф-повар оконфузився через надто "еротичний" пиріг (фото)

На знімках можна побачити, що десерт із заварним кремом та айвою має яскравий червоний колір і "бортик" по краям.

67-річний шеф-кухар та телевізійна зірка Найджел Слейтер розсмішив шанувальників, коли опублікував в Instagram фотографію свого чергового кулінарного шедевра – пирога з айвою. У декого з підписників прославленого кулінара цей десерт викликав низку еротичних асоціацій.

На опублікованих знімках можна побачити, що пиріг із заварним кремом та айвою має яскравий червоний колір і "бортик" по краям з листкового тіста.

"Тістечка із заварним айвовим кремом. Варті кожної хвилини вашого часу, проведеного на кухні цієї тихої днини. Айву потрібно варити до повної м'якості, а потім залишити остигати в сиропі для глазурі. Можна також додати туди яблук", – пише кулінар в описі до знімку.

У коментарях розгорілася ціла дискусія щодо того, на що схожий цей пиріг.

"Мені довелося ще раз подивитися на фото. Це перше, що я побачив у своїй стрічці, коли прокинувся", "Я бачу тут лише одне, і це не айвовий пиріг", "Це якийсь кадр з фільму для дорослих?", "Невинність приголомшлива", "Жіночі мотиви", "Тістечка 18+", "Щось мені це нагадує", – пишуть вони під фото.

Пиріг з айвою від шефа Фото: instagram.com/nigelslater

Торік повар також оконфузився, коли приготував на вечерю курку, яка нагадала аудиторії Instagram оголену жіночу натуру.

"Спершу я подумав, що це жінка лежить на спині з піднятими колінами", – посміявся тоді один з його підписників.

Кури на столі нагадали юзерам оголену жіночу натуру Фото: instagram.com/nigelslater

Нагадаємо, що це вже далеко не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про 36-річну австралійську кондитерку Скай Бейлі, яка здивувала користувачів мережі своїм "кокаїновим тортом". Жінка поділилась фотографіями кулінарного експерименту на сторінці пекарні Skysies Cakes в Facebook й викликала дуже неоднозначну реакцію в клієнтів.

До того ж ми розповідали про блогерку Хрісі з американського штату Теннессі, яка розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). За її словами, це був подарунок від неї до першого дня народження онуки.