Жінка подає своїм вихованцям на Різдво стейки, які коштують дорожче, ніж її вечеря (фото)

За словами господині собак Ясмін Ель-Сайє, її вихованці повернули їй Різдво. У чихуахуа є сезонний гардероб, що налічує понад 50 речей, зібраних протягом багатьох років.

45-річна Ясмін Ель-Сайє з Великої Британії каже, що вона зі своїми домашніми улюбленцями "найкращі друзі" — собаками породи чихуахуа, 11-річним Чилі та 5-річним Сухі. Вона щороку на Різдво з радістю витрачає свої гроші на їхні улюблені святкові страви, повідомляє Мirror.

Жінка ставиться до своїх собак як до дітей і подає їм найкращий стейк на свято, яке коштує дорожче, ніж її вечеря. За її словами, у місцевому магазині вона витрачає 10 фунтів на органічний стейк із філе для своїх улюбленців і бере їх на довгу прогулянку.

Фото: Ясмін Ель-Сайє / SWNS

"Моя тарілка їжі коштує менше, ніж у них. Я люблю їх балувати. Це так мило. Вони цінують увагу та енергію, яку ви їм даєте", — поділилася Ель-Сайє.

Ясмін одягає Чилі в костюм, а Сухі в сукню в клітинку напередодні Різдва і навіть дарує кожному по різдвяній ялинці. "У мене немає дітей. У якомусь сенсі вони мої діти", — пояснила жінка.

Фото: ЯсмІн Ель-Сайє / SWNS

У Чилі та Сухі є свої ліжка в спальні Ясмін, але Чилі регулярно забирається в ліжко господині. Так вони прокидаються разом різдвяного ранку. Зранку тріо вирушить на прогулянку парком у светрах. Собаки мають сезонний гардероб, що налічує понад 50 речей, зібраних протягом багатьох років. Коли вони повертаються, Ясмін готує вечерю зі смажених овочів і стейка для своїх вихованців.

"Це має бути справді гарний стейк. Я смажу його для нього на сковорідці і ріжу на невеликі шматочки. Чилі божеволів, танцюючи навколо моїх ніг. Сухі також успадкувала традицію", — розповіла вона.

Собаки і Ясмін проводять "ледачий" залишок дня, дивлячись різдвяні фільми і байдикуючи.

Фото: Ясмін Ель-Сайє / SWNS

"Був час у моєму житті, коли я не була в захваті від Різдва. Вони повернули його мені. Вони мої супутники. Вони подібні до ангелів, посланих до мене", — додала господиня вихованців.

Нагадаємо, 17 грудня Фокус писав про те, що наречена заборонила батькам бути присутніми на своєму весіллі. Батьки, які раніше обіцяли накопичити гроші на її весілля, заявили, що не оплачуватимуть рахунки.