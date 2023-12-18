Будівельник, який виграв 105 мільйонів фунтів стерлінгів, продовжив працювати безкоштовно (фото)

Скромного чоловіка назвали "чудовим хлопцем" за те, що він продовжив працювати і не брав із клієнтів грошей за проєкти після того, як зірвав великий джекпот.

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Будівельник із Великої Британії, який виграв 105 мільйонів фунтів стерлінгів у лотерею EuroMillions, працював безплатно після отримання величезної суми. Про це згадує Daily Star.

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Стів Томпсон, будівельник із Західного Сассекса (Велика Британія), спочатку не хотів кидати роботу після отримання доленосної новини в листопаді 2019 року. Мало того, чоловік вирішив не брати зі своїх клієнтів гроші за роботу, яку він виконував у їхніх будинках. За його словами, це було зроблено для того, щоб сім'ї могли залишити їх собі і витратити на різдвяні покупки.

Стів, якому на той момент було 42 роки, як повідомляється, закінчив установку зимового саду для сусіда в Селсі, Західний Сассекс, але відмовився брати за це гроші.

"Він не взяв жодної копійки. Це свідчить про те, що він чудовий хлопець, порядна людина. Ми не стали питати його про виграш, тому що йому, напевно, набридло про це говорити. Я думаю, що для нього дуже добре, що він ще може працювати, тому що це відволікає його від думок про те, що робити з грошима", — розповідав сусід, який не побажав називати своє ім'я, виданню The Sun.

Чоловік вважає, що робота допомогла йому впоратися з незвичною для нього ситуацією Фото: Daily Star

На той час скромний батько трьох дітей Стів, одружений на словачці Олені, сказав, що виграш в EuroMillions перетворив його життя на "емоційні американські гірки".

"Це було дуже напружено. Я досі не сплю. Це дуже важко", — згадував переможець лотереї.

Стів сказав, що повернутися до роботи на неповний робочий день допомогло йому впоратися з незвичайною для нього ситуацією. Зараз чоловік проводить більшу частину часу, вигулюючи свого собаку або проводячи час із сім'єю у своєму маєтку вартістю 4,5 мільйона фунтів стерлінгів у Кенті.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.