"Знак від Всесвіту": жінка перед весіллям купила особливу річ на розпродажі (фото)

Відвідувачі секонд-хендів або вуличних розпродажів ніколи не знають, які "приховані скарби" можуть знайти. Іноді ці речі можуть бути пов'язані зі знаменними датами та подіями в житті.

Жінка, яка не назвала своє ім'я, поділилася знахідкою 100-річної давності, яку вона знайшла в комісійному магазині. Про свою незвичайну покупку вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Щаслива покупниця поділилася фотографією тарілки, яку вона знайшла під час шопінгу. На ній білим позолоченим шрифтом викарбувано імена подружньої пари та дату їхнього весілля — 20 січня 1924 року. Це і стало неймовірним збігом.

"Моє весілля відбудеться 20 січня 2024 року. Сьогодні в магазині я знайшла пам'ятну ювілейну тарілку для пари, яка одружилася 100 років тому в цей день: 20 січня 1924 року. Здається, це гарна ознака, тож, звісно, вона повернулася додому разом зі мною!" — підписала вона своє фото.

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Тарілка потрапила до рук жещниці через 100 років Фото: Reddit

Видання TCD зазначає, що купівля вживаних товарів може принести користь навколишньому середовищу. Купуючи подібні речі, як-от одяг та інші предмети, на розпродажах люди дають друге життя цілком придатним для використання речам, не дозволяючи їм потрапляти на сміттєзвалища, де вони завдають шкоди екології та сприяють небезпечному перегріву нашої планети.

На розпродажах або в комісійних магазинах можна знайти такі незвичайні та рідкісні предмети, як ця особлива тарілка, а також інші цінні речі. Раніше одна дівчина знайшла фотографію Анселя Адамса, а інша жінка купила сережки з перлів.

Користувачі форуму були приємно здивовані такою милою покупкою 100-річної давності.

"Якщо це та сама пара, то схоже, що Бенджамін "Бенні" і його дружина Антіонетта "Тінна" Манно прожили в Нью-Джерсі все своє життя";

"Так мило! Дійсно, гарна ознака. Вітаю з заручинами й майбутнім весіллям";

"Який знак від Всесвіту".

Ще кілька людей розповіли про те, що 20 січня є для них теж знаменною датою в році.

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