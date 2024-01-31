Застиг у часі: круїзний лайнер "став жертвою" пандемії COVID-19 (фото)

Команда міських дослідників зробила кілька дивовижних знімків інтер'єру, які показують розкішні зручності, якими могли насолоджуватися пасажири, перш ніж судно відправили на звалище.

Попри те, що під час пандемії COVID-19 круїзний відпочинок, можливо, і постраждав, він залишається таким же популярним, як і раніше. Однак ізоляція все ж залишила свій слід. Один відомий корабель виявився нікому не потрібним, "ставши жертвою" пандемії. Нещодавно покинутий круїзний лайнер показали всередині. Про це пише Metro.

Лайнер MS Astor приймав відпочивальників з 1987 року. Його будівництво в Західній Німеччині обійшлося в 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Судно було розраховане на 650 пасажирів. Корабель уже чотири роки нікуди не ходив. Його відправили на один із найбільших майданчиків зі знесення кораблів у Туреччині.

Перш ніж судно відправили на звалище, команда міських дослідників зробила кілька дивовижних знімків інтер'єру, що дають уявлення про розкішні зручності, якими могли насолоджуватися пасажири під час подорожі.

У барі ще залишалися напої Фото: Caters news Одна з кают Фото: Caters news

Багато кімнат і місць загального користування збереглися в хорошому стані, хоча й мають трохи "примарний" вигляд через відсутність людей на борту. Усередині знаходився спа-центр, а також бари, ресторани, басейн, тренажерний зал і навіть театр. Усе це застигло в часі після останнього рейсу. В одному з барів напої досі стоять на столах, а сидіння вкриті простирадлами.

"Дивне видовище — бачити таке місце, як круїзний лайнер, який зазвичай сповнений життя, абсолютно порожнім", — розповів один із міських дослідників на ім'я Боб.

Тренувальна зала Фото: Caters news Басейн усередині корабля Фото: Caters news

Раніше судно MS Astor здійснювало рейси в Європу, Південну Африку та Австралію, але 2020 року було остаточно закрите після того, як компанія Cruise and Maritime Voyages, що керувала ним, тимчасово припинила всі операції в березні, коли COVID-19 охопив увесь світ. У липні того ж року стало відомо, що їй загрожує банкрутство.

На той час MS Astor мав пройти ребрендинг, у результаті якого його перейменували б на Jules Verne. Однак цього так і не сталося через загибель компанії, і натомість судно було продано з аукціону за 1,7 мільйона доларів. Згодом корабель відправили на корабельню в Аліазі (Туреччина), де його розібрали на металолом.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі британського "міста-привида" бояться виходити на вулицю. Вони розповіли, що в місті є місця, в які вони не ризикнули б піти й за мільйон фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.