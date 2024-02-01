Заплутався в електричних проводах: містяни побачили на стовпі велетенського пітона (фото)

Рептилія намагалась вкусити пожежника, але йому вдалось уникнути травми. Змію передали у Департамент охорони природи, згодом її переселять подалі від житлових районів.

Пожежники на Філіппінах зловили величезного пітона, який заплутався в електричних кабелях на стовпі. Курйозний інцидент трапився у місті Тагбіларан ще 24 січня, однак відомо про це стало тільки нещодавно, пише видання The Independent.

На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, як пожежник в парі білих рукавичок підіймається драбиною й за допомогою спеціального ціпка обережно хапає змію за голову.

Рептилія навіть намагалась вкусити рятувальника, але йому вдалось уникнути травми. Після цього чоловіки по черзі тримали голову змії, розмотуючи її тіло з електричних дротів.

Повідомляється, що пітона передали у Департамент охорони природи для переселення якомога далі від житлових районів.

Змію побачили в електричних кабелях на Філіппінах Фото: Independent

До слова, пітони – це неотруйні змії, вони водяться переважно у тропічних та субтропічних регіонах Азії, Африки та Австралії. Ростуть в середньому завдовжки 2-4 метри, можуть важити навіть кілька десятків кілограмів, залежно від виду.

Ці змії є хижаками й полюють на різноманітних тварин, включаючи ссавців та птахів. Здатні вбити тварин розміром зі свиню чи корову.

Раніше Фокус розповідав, що австралійська сім’я з Квінсленда пережила справжній шок під час поїздки вздовж Elliot Heads Road до Бандаберга, виявивши в автомобілі справжню змію. Під час мандрівки батько сімейства раптово здригнувся і загальмував, закричавши дітям: "Гадаю, в машині змія, вона щойно спробувала вкусити мене!". Пасажири швидко вийшли на зовні й через п’ять хвилин побачили, як рептилія визирає з решітки клімат-контролю.

Крім того, ми писали, як в США дівчинка впіймала триметрового пітона. Змія кілька разів туго обвилася навколо її рук, звиваючись, поки американка запихала її в сумку, яку планувала використовувати для транспортування.