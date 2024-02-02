Росіянин силоміць побрив тайського перукаря, коли побачив себе після стрижки

Постраждалий майстер сподівається почути вибачення від запального клієнта, який втік з Росії, рятуючись від мобілізації.

У місті Паттайя, що в Таїланді, російський турист жорстоко покарав перукаря за невдалу стрижку, відрізавши йому чубчика. Інцидент потрапив на відео камер відеоспостереження салону Salute Barbershop. Про це повідомляє видання Metro.

Росіянин прийшов в салон і жестами пояснив, що хоче коротку стрижку, бо не знав англійської мови. Побачивши невтішний результат у дзеркалі, він настільки розлютився, що почав кричати та погрожувати 32-річному майстру Супхачаю Манічароєну.

Клієнт гримнув кулаками по столу та лаявся: "Твою ж ***! Ти що зробив, ***! Я ж тобі показував! Де мій чуб?!". Після цього він схопив машинку для стрижки й кількома різкими рухами вибрив бідолашного перукаря, залишивши йому невелику лисину.

Повідомляється, що росіянин вийшов з салону, не заплативши за послугу.

Перукар звернувся в місцеву поліцію та надав відео інциденту як доказ. Тепер він сподівається почути вибачення від запального клієнта, який втік з Росії за кордон, рятуючись від мобілізації.

Турист з Росії вирішив власноруч покарати майстра Фото: ViralPress Турист з Росії вирішив власноруч покарати майстра Фото: ViralPress

"Він схопив мене за голову, потягнув донизу і підстриг. Я не чинив опору, але був злий. Працюю перукарем вже сім років, але це вперше, коли мене так зневажають. Навіть хотів помститися, але побоявся юридичних наслідків", – каже схвильований Супхачай.

Майстер додав, що був змушений поголити голову після інциденту.

Майстер був змушений поголити голову після інциденту. Фото: ViralPress

Чоловік сподівається, що росіянина покарають. Втім, пізніше стало відомо, що його кривдник вже покинув країну.

Правоохоронці, своєю чергою, порушили справу за фактом нападу.

"Росіянин, чиє ім'я не розголошується, скоїв напад на людину. Суфачай прийшов у відділок, щоб подати заяву слідчому й порушити кримінальне провадження. Ми прийняли свідчення і зараз все розслідуємо", – заявив капітан поліції Чоллавіт Атхіпансі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Катерину Демерс із Манчестера (штат Нью-Гемпшир, США), яка за 10 років відростила волосся, довжина якого становить 125 см, і стала живим втіленням казкової Рапунцель. Німецький бізнесмен хотів обстригти дівчину за $25 тисяч, проте коли вона відмовилася, запропонував у 20 разів більше, але вже за право поголити її налисо.

Також ми розповідали про 8-річного хлопчика, який два роки відрощував волосся, щоб потім пожертвувати їх на перуки дітям, які облисіли після хіміотерапії. На такий крок він наважився після того, як у його сестри зафіксували онкологічне захворювання.