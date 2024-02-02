"Почав із нізвідки": 93-річний спортсмен має тіло молодого чоловіка (фото, відео)

Річард Морган починав свої тренування в сараї на задньому дворі, в якому продовжує займатися і зараз.

Чотириразовий чемпіон світу з веслування в закритих приміщеннях Річард Морган з Ірландії вразив дослідників своєю неймовірною фізичною формою та здоров'ям. Чоловікові вже 93 роки, а спортом він зайнявся тільки після 70 років. Про це пише The Mirror.

Пенсіонер вразив медиків тим, що має тіло 30-40-річної людини. Ірландський феномен, який уникав пристойних фізичних навантажень до 70 років, став об'єктом нещодавнього наукового дослідження, і його результати вразили дослідників.

Було встановлено, що Річард Морган має відсоток жиру в організмі, як хорт. Чоловік 4 рази ставав чемпіоном світу з веслування в закритих приміщеннях, але не завжди займався спортом. У ранні роки він був далеко не чемпіоном. У свій час він був пекарем і акумуляторником. У чоловіка часто боліли коліна. Річард почав свої тренування в сараї на задньому дворі, в якому продовжує займатися і зараз.

Але дослідження, опубліковане в грудні минулого року в Journal of Applied Physiology, показало, що його режим тренувань, дієта і загальний стан здоров'я є прикладом для наслідування. Пекар на пенсії розповів, що він "ніколи не займався спортом", поки не почав регулярно тренуватися в 73 роки.

"Я почав з нізвідки, але раптово зрозумів, що це приносить мені величезне задоволення", — сказав Річард у бесіді з журналістами.

Чоловік почав займатися спортом у 73 роки Фото: Irish Examiner

Результати дослідження вказують на те, що літній чоловік є приголомшливим прикладом того, як можна бути у формі та здоровим, але при цьому не старіти. Фізичні вправи не є ключем до фонтану життя, але хороша фізична форма може допомогти зменшити вплив віку на організм.

Морган розповів, що у нього є кілька ключових правил, які необхідно впровадити в тренувальний процес. За його словами, вони повертають старіння назад. Головне — це сталість: чоловік займається по 40 хвилин щодня, і автори дослідження вважають, що саме ця відданість своїй справі допомогла домогтися таких дивовижних і довготривалих результатів. Дослідники також виявили, що ключовим фактором успіху є те, як він вибудовує свій графік. Чоловік чергує інтенсивність.

При цьому близько 70 відсотків тренувань він робить легкими, 20 відсотків — з інтенсивністю, що наростає, а 10 відсотків — з повним навантаженням. Вчені вважають, що саме в цих 10 відсотках його організм використовує кисень з максимальною ефективністю, що дає величезний поштовх його кардіо-респіраторному здоров'ю.

Дослідження також показало, що Морган, який важить трохи менш як 75 кг, дотримується дієти з великою кількістю білка.

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