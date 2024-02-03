Комплект кросівок Майкла Джордана продали на аукціоні за 8 млн доларів (фото)

До колекції кросівок Dynasty входять шість правих кросівок, які Джордан носив під час фіналу чемпіонату НБА. В аукціонному домі набір назвали "Святим Граалем" для колекціонерів.

Комплект чемпіонських кросівок Майкла Джордана було продано за рекордні 8 мільйонів доларів. Ці кросівки легендарний баскетболіст носив щоразу, коли виходив на фінальну гру НБА в 1990-х роках. Раніше на аукціоні продали його ще не іменні червоно-білі кросівки Nike Air Ships. Тоді за пару виручили 1,47 мільйона доларів. Спортсмен одягав кросівки під час гри за команду Chicago Bulls у своєму першому сезоні 1984 року. Про це пише Business Insider.

До набору входять Air Jordan VI (1991), Air Jordan VII (1992), Air Jordan VIII (1993), Air Jordan XI (1996), Air Jordan XII (1997) і Air Jordan XIV (1998).

Колекція кросівок Майкла Джордана Фото: Newton

Також ця колекція доповнена чотирма унікальними підписаними фотографіями Джордана. І на кожній з них зображено, як він святкує перемогу. Фотографії, зроблені Біллом Смітом, були зроблені після фіналів НБА 1992, 1993, 1996 і 1998 років.

Майкл Джордан святкує перемогу

Аукціонний дім Sotheby's назвав цей комплект "найціннішою і найбільш значущою колекцією" Джорданів, яку будь-коли виставляли на продаж.

Майкл Джордан святкує перемогу Фото: Newton

"Колекція Dynasty — це єдиний визначальний "Святий Грааль" колекціонування кросівок", — сказав Брам Вахтер, голова відділу вуличного одягу та сучасних предметів колекціонування Sotheby's.

У 2022 році Sotheby's побив інший рекорд серед пам'ятних речей Джордана, коли його майка фіналу НБА 1998 року була продана за 10,1 мільйона доларів. Розпродаж кросівок цього місяця стане другим за вартістю продажем пам'ятних речей з ігор легендарного баскетболіста.

Майкл Джордан вважається найбільшим гравцем НБА всіх часів. Він також найбагатший колишній професійний спортсмен у світі.

Вийшовши на пенсію 2003 року, він використовує свої статки на благодійність.

Статки Майкла Джордана оцінюють у 2 мільярди доларів, незважаючи на те, що він заробив менше ніж 100 мільйонів доларів як найвидатніший гравець НБА.

Його ділові підприємства включають продаж контрольного пакета акцій баскетбольного клубу "Шарлотт Хорнетс" з величезним прибутком після купівлі клубу 2010 року.

Колекцію кросівок Dynasty можна буде побачити в Дубаї до 3 березня.

Усе, чим володів Майкл Джордан, коштує чималих грошей. Так, у США на аукціоні Bring a Trailer продали BMW 8 Series 1991 року. За нього віддали 108 723 долари.